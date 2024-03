Лондон, 31 мая, 2016, 22:55 — ИА Регнум. Британский фунт резко упал после двух опросов общественного мнения, проведенных газетой The Guardian, передает The New York Times.

Крах фондового рынка

В обоих опросах, один из которых проводился по телефону, а другой в Интернете, за выход из Британии из состава Европейского союза (Brexit) проголосовали 52 и 48 процентов респондентов.

Общественное мнение встряхнуло рынки, которые в последнее время приуменьшали возможность поддержки населением выхода из ЕС. В течение считанных минут после публикации результатов опроса фунт упал до 1,4550 доллар, а индекс 100 ведущих британских акций — FTSE просел на 0,6 процента.

Финансовый аналитик в IG Джошуа Махони объяснил поведение британской валюты и рынков «чрезмерной уверенностью в том, что любой опрос показал бы результат в пользу сохранения» членства в Евросоюзе.

Ранее ИА REGNUM передавало, что из-за опасений Brexit «беспроигрышную серию» завершила немецкая биржа DAX.

Референдум в Соединенном королевстве состоится через три недели, 23 июня.