Саранск, 31 мая, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Мордовия и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и иных областях, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

Пресс-служба Главы Республики Мордовия Мордовия и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве

Накануне глава республики Владимир Волков в рамках визита в Венгрию провел ряд рабочих встреч. В посольстве РФ в Венгрии состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом России Владимиром Сергеевым. В ходе беседы стороны обменялись мнениями по поводу перспектив сотрудничества Мордовии и Венгрии.

Этой же теме были посвящены и переговоры главы республики с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Владимир Волков поблагодарил министра за гостеприимную встречу и возможность налаживания новых контактов с венгерскими партнерами.