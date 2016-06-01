Великий Новгород, 1 июня, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Лет десять назад бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак в интервью журналу «Форбс» крайне непочтительно высказался о новгородском лете: мол, и слепни здесь, и комары, и вообще «лета мало». Потом, правда, долго оправдывался в эфире областного ТВ — оказалось, что новгородцы лето своё, каким бы оно скоротечным и дождливым ни было, очень любят. Впрочем, в чём-то Прусак был прав: солнечных дней летом в Великом Новгороде бывает немного, дожди идут порой до июля, от комаров спасения нет… Но в этом году городу с летом повезло: тёплые дни были и в мае, и даже в апреле, а три последних майских дня выдались и вовсе по-июльски знойными. И новгородцы потянулись в центр, к воде, на пляж.

Ольга Ларина ИА REGNUM Кремлевский пляж

Пляж прямо у стен Новгородского кремля — одна из летних достопримечательностей Великого Новгорода. Второе «официальное» место для купания — южнее, у стен Свято-Юрьева мужского монастыря.

Ольга Ларина ИА REGNUM Купаться разрешено

Согласно постановлению администрации города, официально купальный сезон стартует в городе лишь с 10 июня. Жара в Великий Новгород пришла без постановлений. Но водичка в Волхове пока бодрящая.

Ольга Ларина ИА REGNUM Пляжный волейбол

А ещё на пляже можно играть в волейбол.

Ольга Ларина ИА REGNUM Тенистая Большая Московская

На улицах в центре города в самом начале лета от тополей пока больше пользы, чем вреда — их длинные тени спасают от зноя. Но уже через пару недель тополиный пух заметёт всё вокруг.

Ольга Ларина ИА REGNUM Уличная торговля

Санкционированно или нет — не очень ясно, но повсюду в городе появились торговцы с лотков клубникой, черешней и свежими овощами.

Ольга Ларина ИА REGNUM Набережная Александра Невского

Новгородцы летом любят гулять по набережным. Вернее, по одной — той, что на правом берегу реки Волхов. Набережная на противоположном берегу всё никак не дождётся хоть какого-нибудь благоустройства.

Ольга Ларина ИА REGNUM Чайки и обмелевший Волхов

Но чем дальше от центра, тем непригляднее и набережная Александра Невского. «Остров» в обмелевшем Волхове стал зелёным, а прибрежная территория подарила горожанам новые развлечения: хочешь — уток корми, хочешь — чаек. Тем более что зоопарка в Новгороде нет.

Ольга Ларина ИА REGNUM Уставшая туристка у пешеходного моста

Совсем другое дело — туристический центр города. Редкий случай, когда с «Уставшей туристкой» никто не фотографируется.

Ольга Ларина ИА REGNUM Церковь Параскевы Пятницы на Торгу

В праздники на газонах Ярославова дворища открывают ремесленные ряды и торговые палатки, а вокруг церкви Параскевы Пятницы кругами ходят барышни — ведь, как гласит молва, тогда в семье будет счастье.

Ольга Ларина ИА REGNUM Ганзейский фонтан

В Великом Новгороде, согласно данным мэрии, всего четыре муниципальных фонтана. Ганзейский — один из самых любимых. Он появился в городе в 2009 году, к 29-м Международным Ганзейским дням, и с тех пор в этом уютном местечке на Торговой стороне города всегда многолюдно.

Ольга Ларина ИА REGNUM Купание в фонтане

Новгородцы не прочь искупаться в фонтанах.

Ольга Ларина ИА REGNUM Фонтан «Садко»

Это главный новгородский фонтан, «Садко». Былинный русский герой и царевна Волхова украшают вход в Кремлёвский парк уже почти четыре десятка лет, и, кажется, все эти годы вечерами по выходным здесь танцуют под гармонь.

Ольга Ларина ИА REGNUM Пешеходный мост через Волхов

Летом гулять по Новгороду — сплошное удовольствие. В историческом центре города обе стороны — Софийская и Торговая — соединены пешеходным мостом, который сразу приведёт в Кремль.

Ольга Ларина ИА REGNUM Торговля квасом

Кваса в «советских» жёлтых бочках на улицах Великого Новгорода нет, но можно встретить другие. Очередей к ним нет.

Ольга Ларина ИА REGNUM Теплоход на Волхове

Лето в Великом Новгороде — это прогулки на теплоходах по реке Волхов, «до озера Ильмень и обратно, продолжительностью один час, билеты продаются на местах».

Ольга Ларина ИА REGNUM В Новгородском кремле

Великий Новгород входит в первую десятку российских городов, популярных для туризма. Лето — самый высокий сезон. А ещё летом Великий Новгород отмечает свой день рождения. В этом году городу исполнится 1157 лет.