Лето в Великом Новгороде: пляж у Кремля, теплоходы на Волхове, фонтаны
Великий Новгород, 1 июня, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Лет десять назад бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак в интервью журналу «Форбс» крайне непочтительно высказался о новгородском лете: мол, и слепни здесь, и комары, и вообще «лета мало». Потом, правда, долго оправдывался в эфире областного ТВ — оказалось, что новгородцы лето своё, каким бы оно скоротечным и дождливым ни было, очень любят. Впрочем, в чём-то Прусак был прав: солнечных дней летом в Великом Новгороде бывает немного, дожди идут порой до июля, от комаров спасения нет… Но в этом году городу с летом повезло: тёплые дни были и в мае, и даже в апреле, а три последних майских дня выдались и вовсе по-июльски знойными. И новгородцы потянулись в центр, к воде, на пляж.
Пляж прямо у стен Новгородского кремля — одна из летних достопримечательностей Великого Новгорода. Второе «официальное» место для купания — южнее, у стен Свято-Юрьева мужского монастыря.
Согласно постановлению администрации города, официально купальный сезон стартует в городе лишь с 10 июня. Жара в Великий Новгород пришла без постановлений. Но водичка в Волхове пока бодрящая.
А ещё на пляже можно играть в волейбол.
На улицах в центре города в самом начале лета от тополей пока больше пользы, чем вреда — их длинные тени спасают от зноя. Но уже через пару недель тополиный пух заметёт всё вокруг.
Санкционированно или нет — не очень ясно, но повсюду в городе появились торговцы с лотков клубникой, черешней и свежими овощами.
Новгородцы летом любят гулять по набережным. Вернее, по одной — той, что на правом берегу реки Волхов. Набережная на противоположном берегу всё никак не дождётся хоть какого-нибудь благоустройства.
Но чем дальше от центра, тем непригляднее и набережная Александра Невского. «Остров» в обмелевшем Волхове стал зелёным, а прибрежная территория подарила горожанам новые развлечения: хочешь — уток корми, хочешь — чаек. Тем более что зоопарка в Новгороде нет.
Совсем другое дело — туристический центр города. Редкий случай, когда с «Уставшей туристкой» никто не фотографируется.
В праздники на газонах Ярославова дворища открывают ремесленные ряды и торговые палатки, а вокруг церкви Параскевы Пятницы кругами ходят барышни — ведь, как гласит молва, тогда в семье будет счастье.
В Великом Новгороде, согласно данным мэрии, всего четыре муниципальных фонтана. Ганзейский — один из самых любимых. Он появился в городе в 2009 году, к 29-м Международным Ганзейским дням, и с тех пор в этом уютном местечке на Торговой стороне города всегда многолюдно.
Новгородцы не прочь искупаться в фонтанах.
Это главный новгородский фонтан, «Садко». Былинный русский герой и царевна Волхова украшают вход в Кремлёвский парк уже почти четыре десятка лет, и, кажется, все эти годы вечерами по выходным здесь танцуют под гармонь.
Летом гулять по Новгороду — сплошное удовольствие. В историческом центре города обе стороны — Софийская и Торговая — соединены пешеходным мостом, который сразу приведёт в Кремль.
Кваса в «советских» жёлтых бочках на улицах Великого Новгорода нет, но можно встретить другие. Очередей к ним нет.
Лето в Великом Новгороде — это прогулки на теплоходах по реке Волхов, «до озера Ильмень и обратно, продолжительностью один час, билеты продаются на местах».
Великий Новгород входит в первую десятку российских городов, популярных для туризма. Лето — самый высокий сезон. А ещё летом Великий Новгород отмечает свой день рождения. В этом году городу исполнится 1157 лет.