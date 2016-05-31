Кемерово, 31 мая, 2016, 22:37 — ИА Регнум. В Междуреченске на месте обрушения перекрытия одного подъезда в пятиэтажном жилом доме продолжаются аварийно-спасательные работы. В настоящее время проведены 70% работ по разбору развалившихся конструкций дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

42.mchs.gov.ru Обрушение перекрытия в жилом доме в Междуреченске

По словам начальника ведомства, генерал-майор внутренней службы Александра Мамонтова, работы по разбору завалов и поиску людей, которые могли бы оказаться на месте происшествия, будут завершены к утру 1 июня. Специалисты и техника не останавливаются и в ночное время, работы ведутся в три смены, на площадке установлены четыре световые башни. На месте проведения работ соблюдены все меры безопасности.

Завершен демонтаж всех обрушившихся конструкций, спасатели поднимают плиты перекрытия, чтобы досконально убедиться в отсутствии людей под завалами.

По уточненной информации, в результате происшествия повреждены 16 квартир, в которых проживали 26 человек. Все жильцы дома размещены в одном из оздоровительных центров Междуреченска. Власти региона предприняли все меры для обеспечения жизнедеятельности людей в пункте временного размещения.

Решение о дальнейшей судьбе аварийного дома будут принимать местные власти после обследования здания межведомственной комиссией.

Как сообщало ИА REGNUM, при обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома в городе Междуреченск Кемеровской области погибли два человека, спасено три человека. Днем 31 мая в городе Междуреченске в пятиэтажном доме по улице Весенняя, 16 обрушился третий подъезд с 1 по 5 этаж. По предварительной информации, на первом этаже в жилом доме находился магазин, где проводились ремонтные работы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».