Саранск, 31 мая, 2016, 22:34 — ИА Регнум. В ходе официального визита в Венгрию главы Мордовии Владимира Волкова подписан протокол о намерениях между Минсельхозом региона и венгерской компанией «Хунланд». Согласно документу, сотрудничество будет включать в себя совместную работу по улучшению имеющегося поголовья скота, а также по созданию в Мордовии регионального племенного центра компании, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Крупный рогатый скот

«Развитие агропромышленного комплекса — одно из важнейших направлений для Мордовии, — подчеркнул Волков. — В настоящее время более 60% произведенной сельхозпродукции реализуется за пределами республики. Это очень значимый вклад аграриев Мордовии в обеспечение продовольственной безопасности страны и импортозамещение на рынке продуктов питания. Мы ставим серьезные задачи по дальнейшему увеличению производства мяса и повышению продуктивности коров. Сейчас по производству молока Мордовия занимает первое место в ПФО и входит в тройку лучших регионов страны. Уверен, что сотрудничество с венгерскими партнерами в сфере племенного животноводства будет способствовать дальнейшему укреплению аграрной отрасли республики».

Делегация из Мордовии ознакомилась с производственными мощностями компании «Хунланд». Компания является одним из крупнейших мировых импортеров/экспортеров крупного рогатого скота, свиней и овец. В основном предприятие экспортирует голштино-фризскую, абердин-ангусскую, шаролезскую, лимузинскую и симментальскую породы крупного рогатого скота. Большая часть крупного рогатого скота поставляется из Нидерландов, Германии и США, то есть из стран, имеющих очень хорошую репутацию в разведении животных указанных пород. Помимо торговли венгерскими животными, компания приобретает овец из Словакии и Румынии, где до сих пор выращивают овец по традиционной системе, и поэтому, большинство животных происходит из стад, выращенных в натуральных условиях под контролем пастуха. Помимо торговли животными, одним из основных направлений компании является торговля мясом.