Берлин, 31 мая, 2016, 22:30 — ИА Регнум. Конъюнктурные показатели и «Brexit» обременяют немецкий фондовый рынок, который закончил свою «победную серию», передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Биржа

DAX закрыл торги с убытком равным 0,68 процента на уровне в 10,262 пунктов. Причиной падения вновь послужили опасения о выходе Великобритании из состава Евросоюза, а также «разочаровывающие данные» секторов розничной торговли.

Курс евро почти не изменился и составил 1,1131 доллара.

Референдум о сохранении членства Соединенного королевства в ЕС состоится через три недели, 23 июня.