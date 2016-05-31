Ижевск, 31 мая, 2016, 22:19 — ИА Регнум. Показатель инфляции в Удмуртии по итогам мая текущего года составил 0,3% на все товары и услуги. С начала года потребительские цены на все товары и услуги выросли на 1,2%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

shabby-money.ru Инфляция

В течение месяца наиболее значительно увеличились цены в категории «услуги» — рост составил 0,4%, с начала года — 1%. Показатель продовольственной инфляции без учета алкогольных напитков составил 0,2%, по сравнению с январем — 0,8%. При этом в мае наблюдается дефляция в категории «алкогольные напитки» — она составила 0,1%.

С начала года максимально подорожали алкогольные напитки и непродовольственные товары на территории республики — на 1,5%. Самый низкий темп роста цен в январе — мае наблюдается в группе продовольственных товаров.

Наиболее значительный рост цен зафиксирован на гречневую крупу — 17%, на 12% подорожали лимоны, на 10% — репчатый лук, на 9% — рыба живая и охлажденная и на 7% — капуста белокочанная. В диапазоне 3−5% увеличилась стоимость винограда, моркови, свеклы столовой, картофеля, гороха и фасоли, перца черного горошком, кофе натурального растворимого, масла оливкового, жевательной резинки, сельди соленой, мясных консервов и свинины (кроме бескостного мяса).

Ряд продовольственных товаров подорожал на 1−2%: говядина, куриные окорочка, пельмени, манты, равиоли, рыба соленая, маринованная и копченая, рыбное филе, филе сельди соленое, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, рыбные пресервы, маргарин, молоко сгущенное с сахаром, молоко сухое цельное, консервы томатные, консервы фруктово-ягодные для детского питания, карамель, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, печенье, пряники, кофе натуральный в зернах и молотый, чай черный байховый в пакетиках, соль йодированная пищевая, мука пшеничная, хлеб и булочные изделия из муки пшеничной высшего сорта, хлопья из злаков, овсяная и перловая крупы, а также вермишель.

В группе непродовольственных товаров на 1−3% увеличилась стоимость сезонной обуви и одежды для мужчин, женщин и детей, а также сигарет с фильтром отечественных и зарубежных марок. На 3% подорожали велосипеды, как взрослые, так и детские. В группе электроники и бытовой техники на 5% подорожали смартфоны. Среди строительных материалов на 17% увеличилась цена металлочерепицы при расчете за квадратный метр.

В группе медицинских товаров и лекарственных средств на 6% подорожали поливитамины без минералов отечественные, на 4% — анальгин отечественный и лоперамид — препарат для лечения последствий воспалительных заболеваний кишечника, на 3% — вата и на 2% — корвалол.

В сфере услуг максимально увеличилась стоимость проезда в поездах. Так проезд в купейных вагонах фирменного и нефирменного поездов дальнего следования подорожал на 8−12%. Проезд в плацкартных вагонах фирменного и нефирменного поездов дальнего следования подорожал на 20−21%.

Также увеличилась цена туристических поездок. Путешествие в Испанию подорожало на 5%, в Германию — на 3%, во Францию — на 2%, в Грецию — на 1%. Стоимость путевки в санаторий при расчете за день также увеличилась на 2%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Центробанке считают, что рост доходов жителей страны может оживить потребительский спрос и, соответственно, дать толчок росту цен. «Те данные, которыми мы располагаем, наши оценки экспертные говорят о том, что, возможно, была индексация зарплат в некоторых компаниях, нельзя исключать индексации со стороны бюджета. Есть риски, что потребительский спрос может оживиться. Это даст простор для роста цен, соответственно, то замедление инфляции, которое мы ожидаем, может оказаться более медленным, чем прогнозировалось ранее», — полагает замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Александр Полонский.