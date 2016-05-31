Киев, 31 мая, 2016, 21:52 — ИА Регнум. 43-летний португальский специалист Паулу Фонсека назначен новым главным тренером футбольного клуба «Шахтер» (Донецк), сообщает официальный сайт украинской команды.

uefa.com Паулу Фонсека

«Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) подписал контракт с Паулу Фонсекой, — говорится в сообщении. — Соглашение рассчитано на 2 года».

Футбольный специалист Паулу Фонсека уже прокомментировал информацию о своем назначении на пост главного тренера донецкой команды.

«Я очень счастлив, что становлюсь частью такого клуба, как «Шахтер», — говорит португальский специалист. — Работать в таком клубе — это огромнейшая привилегия для любого тренера. Хочу сказать болельщикам, что мы будем продолжать всю ту работу, которая велась многие годы в «Шахтере».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2004-го по 2016-й футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) тренировал Мирча Луческу.