Москва, 31 мая, 2016, 21:42 — ИА Регнум. Отношение граждан Российской Федерации (РФ) к отечественным бизнесменам следует изменить, чтобы предприниматели стали примером для подражания. Об этом, как пишут «Известия», заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с бизнес-сообществом и представителями предпринимательской платформы партии «Единая Россия».

Иллюстрация к сатирической поэме Самуила Маршака «Мистер Твистер»

«Нам очень важно, чтобы наши люди, обычные наши граждане, воспринимали предпринимательский класс не как враждебный, а как пример для подражания, как людей, которые сделали успешную карьеру за счет собственного труда, за счет огромного количества сил», — сказал глава правительства РФ

При этом Медведев добавил, что причиной, по которой простые граждане страны негативно воспринимают бизнесменов, является «сложное идеологическое наследие».

По словам главы правительства РФ, если предприниматели станут примером для подражания, это позволит изменить восприятие страны и улучшить ситуацию в экономике и соцсфере.

«Иными словами, нам важны истории успеха, которые всегда, ежедневно демонстрирует бизнес», — заключил он.