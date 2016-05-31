Ижевск, 31 мая, 2016, 21:31 — ИА Регнум. Ущерб от разлива нефти на Гремихинском месторождении в Удмуртии составил 3,937 млн рублей. Об этом заявил начальник отдела экологического надзора регионального управления Росприроднадзора Иван Мокшанов, сообщает Udm-info.

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По его словам, расчет предъявят компании — владельцу месторождения — ОАО «Удмуртнефть» для возмещения в добровольном порядке.

Кроме того, за загрязнение водоема ОАО привлечено к административной ответственности по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ («Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение»), штраф составил 30 тыс. рублей.

Также возбуждено еще одно административное дело по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ («Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления»). Дело рассмотрят в управлении Росприроднадзора по Кировской области и Удмуртии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, об утечке нефти в Завьяловском районе Удмуртии стало известно 11 апреля. Причиной аварии стала разгерметизация поврежденного патрубка, произошедшая при проведении работ на Гремихинском месторождении.

Для устранения последствий разлива ниже по течению водоема были установлены два боновых заграждения, очищено около 120 м береговой линии. Компания возвела на ручье гидротехническое сооружение, которое будет способствовать образованию искусственного водоема для создания благоприятных условий воспроизводства рыбы и речных животных.