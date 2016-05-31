Ставрополь, 31 мая, 2016, 21:29 — ИА Регнум.



Советский плакат «Будь бдительным!»

В Ставропольском крае глава администрации Махмуд-Мектебского сельсовета Нефтекумского района осужден за использование своих служебных полномочий в корыстных целях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ.

Экс-глава сельсовета Байрам Эсбергенов предоставил без аукциона в аренду на 49 лет 1210 га земельных участков сельскохозяйственного назначения своему знакомому Кайбалиеву, а также своим сыновьям.

Эсбергенов признал себя виновным и согласился на рассмотрение дела в особом порядке. 31 мая 2016 года Нефтекумский районный суд Ставропольского края осудил Эсбергенова по трем фактам преступлений и приговорил его к штрафу в размере 150 тысяч рублей с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на 3 года.

Отметим, что в следственных органах Ставрополья расследуется еще целый ряд дел по фактам преступлений муниципальных служащих.