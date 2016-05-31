Калуга, 31 мая, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Следственным отделом по городу Калуга СКР по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении врача-венеролога местного кожно-венерологического диспансера по факту покушения на мошенничество. Своей жертвой калужский доктор выбрал… сотрудника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности

По версии следствия, подозреваемый, находясь в медицинском кабинете, получил лично от сотрудника полиции деньги в сумме 10 000 рублей, обещая выдать ему медицинское заключение комиссии врачей ГБУЗ КО «Кожно-венерологический диспансер» об отсутствии кожного заболевания. Причем, в эту комиссию сам подозреваемый не входил, то есть путем обмана похитил денежные средства потерпевшего. Распорядиться денежными средствами врач не успел, так как был задержан на месте преступления.

«В этом случае поражает то, что подозреваемый, зная, что просит деньги за решение вопроса у сотрудника полиции, ради мелкой наживы — в 10 000 рублей, пошел на преступление. Причем вопрос, который он обещал решить за данное вознаграждение, в его компетенцию не входил. Потому, речь идет о мошенничестве, а не о взятке. Этот доктор — человек далеко не бедный. Кроме основной работы в кожно-венерологическом диспансере, он практикует в частной клинике. Сейчас он раскаивается и готов нести заслуженное наказание. По закону, по данной статье наказание предусмотрено сроком до шести лет», сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по городу Калуга следственного управления Следственного комитета РФ по Калужской области, полковник юстиции Алексей Дулишкович.

«Я бы это назвал мутирующей коррупцией. Требовать деньги от того, кто тебя может тут же за это поймать — выше моего понимания. Но сегодня хотелось бы сказать не о нем. Радует, что сотрудник полиции среагировал мгновенно и профессионально, я бы сказал, на уровне рефлекса. Хотелось бы пожелать ему удачи в службе и новых громких разоблачений калужских коррупционеров. Работы у него впереди — непаханое поле. А общественность ему поможет», уверен сопредседатель Общественного антикоррупционного комитета Калужской области Андрей Мучкин.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления по Калужской области, врач подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).