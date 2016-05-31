Таиланд, 31 мая, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Общество охраны дикой природы вывезло многих из 137 тигров из зоопарка буддистского храма в западной провинции Таиланда — Канчанабури, передает ABC News.

Тигр

Директор организации говорит, что в течение двух дней удалось усыпить 40 тигров и переместить их в государственные приюты для животных. Власти надеются перевозить по 20 диких кошек в день, если позволят погодные условия. В операции участвуют 300 сотрудников, 80 из которых ветеринары.

Активисты за права животных уже давно обвиняют храм в плохом обращении с тиграми. Правительство подозревает монахов в незаконном разведении и торговле животными.

Буддистским монахам ранее удавалось отбить попытки забрать у них тигров, но им пришлось подчиниться властям, когда полиции был выдан ордер таиландским судом.

Монахи не понимали, почему перевозят тигров, когда «они так мирно и прекрасно смотрятся в храме». Но им объяснили, что животные «принадлежат государству». Священнослужителе протестовали, но не оказали физического сопротивления.