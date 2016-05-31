Штутгарт, Германия, 31 мая, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Режим контрсанкций России может быть изменен, если Европейский союз (ЕС) изменит режим ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Об этом, как передает НТВ, заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев по итогам встречи с представителями бизнеса Германии в Штутгарте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

«Я думаю, что он (список санкционных товаров) может быть сокращен в том случае, если санкционный режим будет смягчен, — говорит Улюкаев. — Сначала действие — потом контрдействие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва США и страны ЕС ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против РФ.

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