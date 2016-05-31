Воронеж, 31 мая, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Стоимость проезда в пригородных поездах на территории Воронежской области с 1 июня вырастет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ППК «Черноземье».

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Согласно приказу регионального управления по государственному регулированию тарифов от 28 декабря 2015 года, с 1 июня стоимость проезда за одну десятикилометровую зону составит 19 рублей 80 копеек.

Это уже второе увеличение тарифа на проезд в электричках с начала года: с 8 января тариф вырос с 18 до 19 рублей. Тогда же был установлен предельный максимальный тариф — в 19 рублей 80 копеек.

Добавим, что в конце апреля на встрече с представителями СМИ региона, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, заявил, что в 2016 году сокращений электропоездов на территории региона не планируется.