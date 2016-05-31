Киев, 31 мая, 2016, 20:48 — ИА Регнум. Парламент Украины (Верховная рада) призвал Сенат Франции (верхняя палата парламента) не допустить отмены ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Соответствующий проект постановления №4731 поддержали 227 народных депутатов, передает 112.ua.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

«Верховная рада Украины призывает Сенат Французской Республики не допустить принятия решения, которое может быть воспринято РФ как ослабление единства позиции Европейского союза (ЕС) относительно неприемлемости и осуждения «противоправных» действий Москвы на международной арене, а также подорвать усилия Французской Республики, направленные на мирное урегулирование ситуации в и вокруг Украины», — говорится в обращении украинских народных избранников к своим коллегам из Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля депутаты Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции большинством голосов приняли резолюцию, которая призывает правительство страны не продлевать действие «ограничительных мер» Европейского союза (ЕС) в отношении Российской Федерации. В голосовании по резолюции, предложенной представителями оппозиции, приняли участие 98 депутатов, свои голоса «за» отдали 55 человек.

При этом сам документ носит рекомендательный характер и не является обязательным к исполнению властями Франции.