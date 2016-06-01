Черкесск, 1 июня, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Вот и лето — три месяца каникул и пора отпусков. Потянулись в парки первые стайки детей, пенсионеры вышли погреться на солнышко.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Неласковое южное небо над центральной площадью Карачаево-Черкесии

Ольга Заузанова ИА REGNUM Центральная лестница в столичный парк

Ольга Заузанова ИА REGNUM Лукоморье приглашает в сказку

Ольга Заузанова ИА REGNUM Добро пожаловать в летние развлечения!

Ольга Заузанова ИА REGNUM Будущие воины знакомятся с военной техникой

Ольга Заузанова ИА REGNUM И девочкам хочется посидеть на броне

Но не радует в этом году погода жителей Карачаево-Черкесии. Уже несколько недель ежедневно идут в разных районах республики дожди. Ливни с градом и сильный ветер наносят ущерб фермерам и дачникам.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Небо пугает очередным дождем

Немноголюдно в парках и скверах республиканской столицы.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Бригада озеленителей подарит посетителям парка нарядную клумбу

Ольга Заузанова ИА REGNUM Так рождаются шедевры ландшафтного дизайна

Ольга Заузанова ИА REGNUM Ура! Каникулы!

Ольга Заузанова ИА REGNUM Тир притягивает внимание будущих защитников родины

Ольга Заузанова ИА REGNUM Тренировка картингистов

Желающих прокатиться на каруселях гораздо меньше, чем обычно в это время года.

Ольга Заузанова ИА REGNUM В такую пасмурную погоду не тянет прокатиться на Чертовом колесе

Ольга Заузанова ИА REGNUM В серое небо поднялся только один лебедь

Ольга Заузанова ИА REGNUM Вечный источник радости — карусель

Не тянет искупаться в холодной воде городского пруда.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Набережная вдоль городского пруда

Ольга Заузанова ИА REGNUM Пруд ждет жары и желающих освежиться

И только лебеди совершают свой величественный путь, разрезая зеркальную гладь пруда.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Хозяева пруда — лебеди

Работают фонтаны, но порадоваться шуму их свежих струй горожане не спешат.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Желающих освежиться у фонтана пока нет

Но солнце не дает забыть, что лето все-таки настало.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Сквозь листву пробиваются солнечные лучи

Пробиваясь сквозь тучи, оно согревает своим теплом первые ягодки клубники и черешни, наливающиеся спелостью яблоки, неведомый плод пальмы.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Спряталась под листом первая клубничка

Ольга Заузанова ИА REGNUM Первая черешня уже просится в рот

Ольга Заузанова ИА REGNUM Гостья из субтропиков скоро порадует своим цветением

Ольга Заузанова ИА REGNUM Яблоня взяла обязательства дать хороший урожай в 2017 году

Лето — это маленькая жизнь, как поет классик бардовской песни Олег Митяев. Вот такое начало маленькой жизни в Карачаево-Черкесии — непривычно пасмурное, прохладное, неласковое. Но жители республики не огорчаются — они-то знают, что лето еще впереди. И оно еще успеет и порадовать теплом и урожаями, и утомить палящим зноем. Здравствуй, лето!