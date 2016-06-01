Черкесск, 1 июня, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Вот и лето — три месяца каникул и пора отпусков. Потянулись в парки первые стайки детей, пенсионеры вышли погреться на солнышко.
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Неласковое южное небо над центральной площадью Карачаево-Черкесии
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Центральная лестница в столичный парк
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Лукоморье приглашает в сказку
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Добро пожаловать в летние развлечения!
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Будущие воины знакомятся с военной техникой
Ольга Заузанова ИА REGNUM
И девочкам хочется посидеть на броне
Но не радует в этом году погода жителей Карачаево-Черкесии. Уже несколько недель ежедневно идут в разных районах республики дожди. Ливни с градом и сильный ветер наносят ущерб фермерам и дачникам.
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Небо пугает очередным дождем
Немноголюдно в парках и скверах республиканской столицы.
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Бригада озеленителей подарит посетителям парка нарядную клумбу
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Так рождаются шедевры ландшафтного дизайна
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Ура! Каникулы!
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Тир притягивает внимание будущих защитников родины
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Тренировка картингистов
Желающих прокатиться на каруселях гораздо меньше, чем обычно в это время года.
Ольга Заузанова ИА REGNUM
В такую пасмурную погоду не тянет прокатиться на Чертовом колесе
Ольга Заузанова ИА REGNUM
В серое небо поднялся только один лебедь
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Вечный источник радости — карусель
Не тянет искупаться в холодной воде городского пруда.
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Набережная вдоль городского пруда
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Пруд ждет жары и желающих освежиться
И только лебеди совершают свой величественный путь, разрезая зеркальную гладь пруда.
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Хозяева пруда — лебеди
Работают фонтаны, но порадоваться шуму их свежих струй горожане не спешат.
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Желающих освежиться у фонтана пока нет
Но солнце не дает забыть, что лето все-таки настало.
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Сквозь листву пробиваются солнечные лучи
Пробиваясь сквозь тучи, оно согревает своим теплом первые ягодки клубники и черешни, наливающиеся спелостью яблоки, неведомый плод пальмы.
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Спряталась под листом первая клубничка
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Первая черешня уже просится в рот
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Гостья из субтропиков скоро порадует своим цветением
Ольга Заузанова ИА REGNUM
Яблоня взяла обязательства дать хороший урожай в 2017 году
Лето — это маленькая жизнь, как поет классик бардовской песни Олег Митяев. Вот такое начало маленькой жизни в Карачаево-Черкесии — непривычно пасмурное, прохладное, неласковое. Но жители республики не огорчаются — они-то знают, что лето еще впереди. И оно еще успеет и порадовать теплом и урожаями, и утомить палящим зноем. Здравствуй, лето!