Москва, 1 июня, 2016, 01:41 — ИА Регнум. Во втором полугодии 2016 года Россия может увеличить экспорт газа в европейские страны, а цены на «голубое топливо» станут выше. Об этом сегодня, 31 мая, на пресс-конференции «Газпрома» заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

gazprom.ru

По его словам, текущий, второй квартал 2016 года станет самым низким по уровню цены на газ по сравнению с оставшимся полугодием. «Газпром» ожидает, что уже в третьем и четвертом кварталах цены на «Голубое топлива» значительно вырастут.

Также Александр Медведев отметил, что российская газовая компания не планирует действовать на цены на газ за счет изменения объемов добываемого топлива. На вопрос журналиста о соответствующем намерении зампредседателя правления «Газпрома» ответил, что компания подобным никогда не занималась, и начинать не собирается.

На текущий, 2016, «Газпром» рассчитывает, что цены на газ будут держаться в районе $167-$171 за тысячу кубометров. Для сравнения в 2015 году, когда цены на нефть, а соответственно, и на газ были выше, то Россия продавала свое «голубое топливо» в страны европейского дальнего зарубежья по $243,3 за тысячу кубометров.

Что касается экспорта, то в 2015 году «Газпром» продавал за рубеж по 159,4 млрд кубометров газа, что на 8% больше, чем в 2014 году. В этом году корпорация ожидает, что экспорт газа в Европу составит более 165 млрд кубометров. Повышение объемов экспорта компания ожидает на фоне того, что уже за первые пять месяцев 2016 года «Газпром» стал продавать в европейские страны на 16% газа, чем за аналогичный период прошлого года.

Интересно, что, по словам Медведева, отметку в 165 млрд кубометров газа компании удастся «перепрыгнуть», даже если осень и зима 2016 года окажутся на среднем уровне, «не очень холодными». Причем, как отметил представитель корпорации, только «Газпром экспорт» должен будет поставить за рубеж 165 млрд кубометров газа. То есть с объемами экспорта дочерних предприятий этот показатель окажется еще выше.

Как пишет Neftegaz.ru, за продажи газа в течение этого года «Газпром» может получить до $28 млрд. Предполагается, что, если «голубое топливо» будет реализовано в страны дальнего зарубежья за 1,8 трлн рублей, то курс рубля будет находиться на уровне в 65 рубля за один американский доллар.

Отметим, что увеличение экспорта российского газа в европейские страны связано с падением цен на нефть. Дело в том, что цена российского топлива, которое реализуется по долгосрочным соглашениям, формируется с ориентацией на нефтяные котировки.

«Газпром» начал наращивать поставки «голубого топлива» с самого начала 2016 года. Так, уже в период с 1 по 16 января в дальнее зарубежье, то есть Европа, Турция, кроме стран бывшего СССР, компания продала до 7,75 млрд кубометров газа, что на 29,4% больше, чем за тот же период 2015 года. Таким образом компания стала восстанавливаться на фоне слабых результатов 2015 года. В целом январь минувшего года стал самым низким на экспорт за последние несколько лет. Если в 2013 году корпорация поставляла в страны дальнего зарубежья по 12,7 млрд кубометров, в 2014 году — по 14,7 млрд кубометров, то за январь 2015 года «Газпром» продал всего 9,9 млрд кубометров газа. За первые дни января экспорт увеличился в такие страны как Великобритания (170,2%), Польша (58,1%), Италия (23,4%), Германия (42,1%), а также Францию (22,8%).