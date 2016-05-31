Париж, 31 мая, 2016, 20:26 — ИА Регнум. На севере Парижа в ближайшее время появится большой гуманитарный лагерь для беженцев. Об этом, как передает ТАСС, заявила мэр столицы Анн Идальго на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волна

По ее словам, городок для беженцев будет построен по образцу лагеря, существующего в французском городке Гранд-Синт.

Мэр отметила, что лагерь будет предоставлять не только ночлег, но и возможность дневного в нем пребывания «тем, кто приезжает в столицу, лишенный средств к существованию».

В настоящий момент власти города изучают различные места для размещения лагеря. Скорее всего, его разобьют в одном из северных кварталах столицы.

При этом Идальго добавила, что точная дата открытия городка для беженцев, который будет соответствовать правилам ООН, пока неизвестна.