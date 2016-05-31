Симферополь, 31 мая, 2016, 20:04 — ИА Регнум. В Симферополе суд признал виновным 31-летнего Андрея Лободу в попытке убийства инкассатора и угоне инкассаторской машины с 2,5 млн рублей. Его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следкома Крыма.

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Следствием было установлено, что вечером 30 января 2015 года Андрей Лобода вместе с подельниками напал на сотрудника инкассаторской службы ЗАО «Генбанк». «Воспользовавшись тем, что водительская дверь инкассаторской автомашины была не заперта, он проник в ее салон, где, с целью убийства инкассатора, который пытался воспрепятствовать хищению денежных средств банка, произвел выстрел в его голову из ранее незаконно приобретенного автомата Калашникова. Похитив денежные средства в сумме более 2,5 млн рублей, Лобода скрылся на инкассаторской автомашине», — сообщили в Следкоме.

Инкассатор с огнестрельным ранением попал в больницу, но через полтора месяца смог дать показания.

Суд признал Андрея Лободу виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами «б», «е», «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенное общеопасным способом, сопряженное с разбоем»); пунктами «б», «в» части 4 статьи. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»); частью 4 статьи 166 УК РФ («Угон, совершённый с применением насилия, опасного для жизни»); частью 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов»).

О сообщниках Андрея Лободы пока ничего неизвестно.

По данным ИА REGNUM, в январе 2015 года за два дня в Крыму ограбили два отделения «Генбанка». 29 января около 17:30, в отделение «Генбанка» на проспекте Нахимова в Севастополе вошел мужчина в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал выдать ему деньги. Как сообщили в банке, кассир выдал преступнику «незначительную сумму средств». Объём суммы в банке не уточнили. После этого злоумышленник быстро покинул отделение. На следующий день, 30 января, в Симферополе неизвестные угнали инкассаторский микроавтобус «Генбанка», ранив инкассатора и похитив 2,5 млн рублей. В связи с этими событиями «Генбанк» объявил награду в 1 млн рублей за информацию, способную помочь в раскрытии преступлений. Была ли кому-либо выплачена награда, в банке не уточняют.

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