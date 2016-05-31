Ростов-на-Дону, 31 мая, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Главная спортивная интрига последних дней, если не сказать недель, — останется ли Курбан Бердыев у руля футбольного клуба «Ростов». Вопреки всем информационным вбросам донская команда остаётся под крылом туркменского специалиста. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе записи программы на телеканале «Дон24», которая должна выйти в эфир 2 июня.

fc-rostov.ru Курбан Бердыев

Тем не менее, детали процесса не разглашаются. Но сюрприза, который, по всей видимости, готовился, уже не случится, несмотря на то, что пресс-служба жёлто-синих пока хранит молчание.

Напомним, что болельщики футбольной команды создали петицию, в которой просили губернатора повлиять на решение Бердыева о продлении контракта. Сотни поклонников коллектива подписали обращение и надеялись до последнего на успешный исход. И, к ликованию болельщиков, «чудом» и «волшебством» Курбана Бердыева они смогут насладиться ещё по крайне мере один сезон. Если не возникнет новых обстоятельств.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Курбан Бердыев возглавил тренерский штаб ФК «Ростов» в декабре 2014 года. Он помог команде остаться в премьер-лиге, а в завершившемся сезоне его подопечные заняли почетную вторую ступень пьедестала почета, выиграв серебряные медали чемпионата России.