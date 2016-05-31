Минск, 31 мая, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Страновая программа Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для Белоруссии на 2016 — 2020 годы одобрена постановлением Совмина постсоветской республики №419 от 30 мая, сообщает пресс-служба СМ РБ.

Детское инвалидное кресло

«Деятельность ЮНИСЕФ в рамках программы будет сконцентрирована на подготовке и реализации проектов международной технической помощи по четырем основным направлениям: создание безопасной и поддерживающей среды для ребенка, реализация прав детей с особенностями психофизического развития и инвалидностью, создание благоприятной среды для снижения уязвимости подростков и их полноценного участия в принятии решений, изучение положения детей и укрепление партнерства по реализации прав детей», — сказано в официальном комментарии к постановлению.

На реализацию программы будет направлено $8,465 млн, из которых $4,465 млн будут выделены из регулярных ресурсов ООН и $4 млн — иными донорами МТП. Координация и контроль за реализацией программы возложены на МИД.

Проекты международной технической помощи включают в себя «Совершенствование профессиональных возможностей белорусского регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности и его системы технической поддержки». Объем финансирования данного проекта составляет 324 тыс евро со стороны Международного агентства по атомной энергии. Его целью является развитие национальной регулирующей инфраструктуры в области ядерной и радиационной безопасности.

МАГАТЭ профинансирует также проект «Поддержка людских ресурсов и развитие инфраструктуры для ввода в эксплуатацию первой АЭС». Объём финансирования составит 252 тыс евро, проект направлен на совершенствование системы подготовки кадров для обеспечения надежной эксплуатации АЭС. Проектом предусмотрены разработка и внедрение эффективной системы управления человеческими ресурсами, будут созданы обучающие программы для персонала БелАЭС, которую строит «Росатом» на кредит правительства РФ в объёме $10 млрд (запуск первого реактора запланирован на 2018 год).

«Разработка пилотного проекта для защиты прав детей с тяжелыми формами инвалидности и детей с ограниченными возможностями в Белоруссии» предполагает объём финансирования 241 203 евро со стороны Евросоюза. «Проект направлен на защиту прав детей с серьезными нарушениями здоровья и детей с ограниченными возможностями, а также их семей. В рамках проекта запланировано проведение комплекса мероприятий по изучению зарубежного опыта защиты прав детей, разработке и внедрению новой модели защиты прав детей с тяжелыми заболеваниями», — проинформировали в Совмине Белоруссии.

Евросоюз профинансирует также проект «Разработка подходов к гармонизации комплексных стратегий интернационализации в области высшего образования, исследований и инноваций в ЕС и странах-партнерах». На эти цели будет выделено 130,727 тыс евро в рамках программы «Эразмус+». В правительстве постсоветской республики пояснили: «В рамках проекта будет подготовлена стратегия интернационализации системы высшего образования на национальном уровне. В целях повышения квалификации административного персонала университетов будет организован ряд семинаров и конференций в Республике Беларусь, Российской Федерации и странах ЕС.

Ещё 127,145 тыс евро будет выделено ЕС в рамках программы «Эразмус+» на проект «Создание сетевой инфраструктуры для поддержки инновационного предпринимательства молодежи на платформах производственных лабораторий». Проектом предусмотрено открытие на базе университетов производственных лабораторий, их оснащение инновационным оборудованием, а также создание инфраструктуры поддержки сотрудничества университетов и промышленности. Ожидается, что в ходе реализации проекта будут разработаны учебные материалы и планы с использованием подходов, соответствующих требованиям «Болонского процесса». Отметим, что в данном процессе постсоветская республика официально состоит несмотря на то, что не выполнила все требования, предъявляемые к странам-участницам.