Махачкала, 31 мая, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Анжи» (Махачкала) не стало продлевать трудовые отношения с главным тренером команды Русланом Агаларовым и его помощником Нарвиком Сирхаевым, сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.

fc-anji.ru Руслан Агаларов и Нарвик Сирхаев покидают тренерский штаб ФК «Анжи»

«Сегодня (31 мая) истекли сроки действия трудовых договоров наставника «Анжи» Руслана Агаларова и его помощника в тренерском штабе Нарвика Сирхаева, занимающего также должность спортивного директора клуба, — говорится в сообщении. — В связи с этим их трудовые отношения с клубом в качестве тренеров прекращены».

Отмечается, что Агаларов возглавил махачкалинскую команду в конце сентября 2015 года и помог клубу сохранить прописку в российской футбольной Премьер-лиге (РФПЛ).

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