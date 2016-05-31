Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 31 мая, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Топ-менеджерам «Мостострой-13» пять лет колонии заменили на условные сроки. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском суде Лабытнанги (ЯНАО).

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Напомним, уголовное дело против топ-менеджеров «Мостострой-13» было возбуждено в 2011 году. Генерального директора ОАО «Мостострой-13» Владимира Горшкова, генерального директора ООО «Сигма» Михаила Черепанова и неустановленных лиц обвиняли по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному».

Следствием было установлено, что в период 2008—2010 гг. на основании субподрядных договоров ОАО «Мостострой-13» выполняло работы по строительству объектов и сооружений на трассе Обская — Бованенково в Ямало-Ненецком автономном округе, финансирование которых осуществлялось дочерней компанией ОАО «Газпром» — ООО «Газпромтранс». По версии следствия, генеральный директор ОАО «Мостострой-13» Горшков по предварительному сговору с Черепановым и неустановленными лицами в период с сентября 2009 года по март 2010 года, используя подложные договоры строительного подряда, похитили у ОАО «Мостострой-13» 843 млн 697 тыс. рублей.

В ходе расследования появились новые фигуранты: главный инженер «Мостострой-13» Игорь Босый и исполнительный директор этой же фирмы Александр Юдин. Сумма похищенного стала меньше — 788 млн рублей.

В итоге в мае 2015 года городской суд Лабытнанги вынес обвинительный приговор в отношении Горшкова, Босого и Юдина по ч. 4 статьи 160 УК РФ и назначил каждому наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимые были взяты под стражу в зале суда.

Но адвокаты подсудимых настаивали на невиновности клиентов. Подали апелляционные жалобы. И в августе 2015 года судебная коллегия по уголовным делам суда ЯНАО приговор отменила. Уголовное дело было направлено на новое рассмотрение в городской суд Лабытнанги, а Горшков, Босый и Юдин были освобождены в зале суда.

Прокуратура на повторном рассмотрении дела требовала ужесточить наказание и запрашивала для обвиняемых, в зависимости от степени тяжести, от 8 до 12 лет лишения свободы. «26 мая 2016 года в Лабытнангском городском суде Ямало-Ненецкого автономного округа оглашен приговор. Горшков В. П., Босый И. В. и Юдин А. Н. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому. На основании ст. 73 УК РФ назначенное Горшкову В. П., Босому И. В. и Юдину А. Н. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив каждому испытательный срок 4 года. В совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174.1 УК РФ Горшков В. П. и Босый И. В. оправданы на основании п. 2 ч. 2 ст.3 02 УПК РФ, за непричастностью к совершению преступления», — проинформировала корреспондента ИА REGNUM судья Олеся Тихонова.

Приговор шокировал некоторых участников процесса, передает Znak.com. «Как можно было дать условный срок за многомиллионное хищение, если у нас за «копеечные» дела дают пять лет реально? Что изменилось в деле после повторного его рассмотрения, с учетом того, что первый приговор выносил председатель суда и приговорил всех троих подсудимых к пяти годам лишения свободы реально? Какие «смягчающие» обстоятельства мог найти суд для условного наказания, если подсудимые так и не признали своей вины, ущерб даже частично не возместили? — недоумевает один из собеседников Znak.com, близкий к стороне обвинения. — В данном случае интересно, какую позицию займет прокуратура. Будет ли она обжаловать приговор? При этом очевидно, что четырехлетний условный срок даже близко не соотносится с 12 годами лишения свободы, о которых просила прокуратура».