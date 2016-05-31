Париж, 31 мая, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Спецпосланник ООН Мартин Коблер призвал стороны гражданской войны в Ливии прекратить боевые действия друг против друга и объединиться против «Исламского государства» (структура, запрещенная в России).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Палач

Он провел дипломатические встречи в Париже с целью наращивания поддержки новому правительству в стране Магриба, пока другие ливийские силы наступали на позиции ИГИЛ.

Коблер призвал сформировать совместную армию — «солидную и эффективную структуру для борьбы с ДАИШ (арабский акроним для обозначения ИГИЛ)». «Ливийцы не должны воевать друг с другом. Им следует объединиться против терроризма в этой стране», — говорит дипломат.

Спецпосланник ООН считает, что для победы над ИГИЛ «требуется военное решение», но антитеррористическая борьба — задача, прежде всего, ливийцев.

«Формально и официально я могу вам сказать, что (правительство национального единения) не приветствовало какие-либо иностранные войска, действующие на земле, или способствовало присутствию иностранных групп в Ливии», — рассказал журналистам посол Ливии в Италии Ахмед Эльмабрук Сафар. По его словам, ливийские власти попросили о «технической поддержке в области безопасности и управления» по линии ООН.