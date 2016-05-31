Вашингтон, 31 мая, 2016, 19:31 — ИА Регнум. Государственный департамент США предупредил граждан страны об угрозе терактов в странах Европы. Как сообщает Reuters, высокий уровень опасности будет действовать до конца августа 2016 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волшебная лампа

«Мы (власти США) предупреждаем граждан США о риске возможных терактов по всей Европе, целью которых являются крупные мероприятия, туристические места, рестораны, торговые центры и транспортные средства», — говорится в сообщении.

Госдеп США отмечает, что иностранные туристы, которые планируют посетить Европу в летние месяцы, могут стать «желанными» целями для террористов.

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