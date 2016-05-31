Махачкала, 31 мая, 2016, 19:23 — ИА Регнум. В Дагестане в оздоровительном лагере «Солнечный берег» на берегу Каспийского моря готовятся летом принять детей из Луганской народной республики, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе главы и правительства республики. Столько же ребят приедут из Ингушетии отдыхать в лагерь «Каспий».

Архип Куинджи. Горы. 1895

Республиканская межведомственная комиссия по приемке оздоровительных организаций в течение месяца инспектировала летние лагеря на готовность к открытию сезона. Проведены проверки пожарной безопасности и обследованы места, отведенные для купания в 15 прибрежных лагерях. Минздрав Дагестана провел подготовку свыше 230 медработников.

На протяжении всей оздоровительной кампании текущего года Минобрнауки Дагестана совместно с заинтересованными органами государственной власти будет осуществлять проверки стационарных учреждений и контроль за перевозками организованных групп детей к местам отдыха и обратно.

Напомним, в 2014 году Дагестан принял беженцев с Украины. 59 детей с юго-востока Украины пошли в школу в Дагестане. А в Минтруда Дагестана сообщили о трудоустройстве 28 украинских беженцев.