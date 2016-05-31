Оренбург, 31 мая, 2016, 19:23 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Оренбургской области Тамара Семивеличенко отчиталась о своем доходе за 2015 год в 2 млн 499 тыс. 233,67 рублей. Она владеет третьей долей квартиры общей площадью 65,40 кв. м и земельным участком в 500 кв. м. Информация о доходах министр озвучена на официальном портале регионального ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Добавим, что в 2014 году Тамара Семивеличенко владела той же недвижимостью и имела доход в 2 млн 469 тыс. 670,08 рублей. Таким образом, глава министерства за год незначительно увеличила свой заработок.

Отчитались о своих доходах за год и главврачи. Так, главный врач Оренбургской областной больницы № 3 Елена Коган заработала 1 млн 48 тыс. 890,78 руб., главный врач ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая больница №2» Борис Колесников — 2 млн 89 тыс. 627,68 руб., главврач ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница» Александр Редюков — 1 млн 261 тыс. 223,43 руб., главврач ГБУЗ «Областная детская клиническая больница» Наталия Смолягина — 1 млн 57 тыс. 961,25 руб., главврач ГБУЗ «Оренбургский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн» Владимир Сукач — 1 млн 320 тыс. 460,84 руб., главврач ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница №1» Елена Крюкова — 687 тыс. 578,78 руб., главврач ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница №2» Игорь Чехонадский — 827 тыс. 376,19 руб., главврач ГБУЗ «Областная психиатрическая больница №3» г. Орск Владимир Медведев — 923 тыс. 499,34 руб., главный врач ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница» Виктор Прусс — 716 тыс. 76,91 руб., главврач ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психоневрологическая больница» Сергей Радцев — 893 тыс. 303,14 руб., главный врач ГБУЗ «Областной центр медицинской реабилитации» Александр Горлов — 799 тыс. 389,26 руб., главный врач ГБУЗ «Областной Соль-Илецкий центр медицинской реабилитации» Алексей Абдрахманов — 825 тыс. 203,09 руб., главный врач ГАУЗ «Областной центр охраны здоровья семьи и репродукции» Ольга Якунина — 1 млн 829 тыс. 994,91 руб., главный врач ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая станция переливания крови» Ринат Гильмутдинов — 1 млн 127 тыс. 715,21 руб.