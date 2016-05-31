Минск, 31 мая, 2016, 19:21 — ИА Регнум. «Государственный долг Республики Беларусь на 1 мая 2016 года составил 346,6 трлн рублей и увеличился по сравнению с началом 2016 года на 18,0 трлн рублей, или на 5,5%», — проинформировала 31 мая пресс-служба Минфина постсоветской республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Муза

В долларовом эквиваленте совокупный госдолг Белоруссии составляет около $17,5 млрд. Внутренний госдолг по состоянию на 1 мая составил 94,9 трлн белорусских рублей, уменьшившись с начала года на 2,5 трлн (с учетом курсовых разниц) или на 2,6%. Внешний госдолг постсоветской республики составил $13,1 млрд, увеличившись с начала года на $651,7 млн (с учетом курсовых разниц), или на 5,2%, чему способствовало наращивание внешних заимствований.

В январе-апреле были привлечены внешние госзаймы на $781,4 млн, в том числе: $500 млн от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР); $153 млн — правительства и банков России, $111,1 млн — банков КНР; $17,3 млн — от Международного банка реконструкции и развития. Погашение внешнего госдолга с начала года составило $244,1 млн: $88,3 млн — ЕФСР; $87,5 млн правительству РФ; $49,3 млн банкам КНР; $18,3 млн — МБРР и $0,7 млн — США.

В Минфине проинформировали также, что за январь-апрель доходы бюджета сектора государственного управления составили 127 трлн белорусских рублей (30,9% уточнённого годового плана), а доходы республиканского бюджета составили 56,6 трлн белорусских рублей (31,2%) уточнённого годового плана. Важнейшим источником пополнения бюджета по-прежнему оставался налог на добавленную стоимость.

«За январь-апрель 2016 года поступление НДС составило 29,1 трлн. рублей, или 34,4% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 6,1 трлн рублей, или 26,5% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 6,0 трлн рублей, или 28,9% уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 10,6 трлн рублей, или 25,4% уточненного годового плана. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 38,1 трлн рублей, или 30,9% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания — 138,7 млрд рублей, или 44,7%, Фонд гражданской авиации — 92,2 млрд рублей, или 76,9%», — сказано в официальном сообщении.

Расходы бюджета сектора госуправления за январь-апрель составили 115,4 трлн белорусских рублей (28,7% уточнённого годового плана), а расходы республиканского бюджета составили 49,4 трлн (28,5%). При этом на «общегосударственную деятельность» было направлено 20,7 белорусских рублей (26,8% процента), на финансирование национальной экономики — 11,4 трлн (27,9%), а на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации, ФСЗН) — 75,4 трлн (30,8%). В итоге профицит республиканского бюджета составил 7,2 трлн белорусских рублей или 2,5% к ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2015 года Нацсобрание Белоруссии приняло республиканский бюджет на 2016 год и в тот же день Александр Лукашенко утвердил официальный прогноз на 2016 год. Как сообщила 31 декабря пресс-служба президента Белоруссии, руководитель постсоветской республики подписал закон №341-З от 30 декабря 2015 года «О республиканском бюджете на 2016 год», который вступил в действие с 1 января 2016 года. Доходная часть бюджета запланирована в размере 180,5902 трлн белорусских рублей с ростом к ожидаемому исполнению бюджета 2015 года на 9,6%, а расходная часть запланирована в размере 163,4179 трлн белорусских рублей с ростом к ожидаемому исполнению бюджета 2015 года на 6,9%. Бюджет заявлен как профицитный.

Президентским указом № 505 от 18 декабря «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2016 год» заявлена приоритетная цель денежно-кредитной политики Белоруссии — снижение инфляции до 12% путём контроля над денежным предложением. Прирост средней широкой денежной массы должен составить 16−20%, а прирост требований банков к экономике — на уровне 14−18%. Рост ЗВР Нацбанка в 2016 году должен составить $0,3 млрд, а ставку рефинансирования должна быть снижена 21−24% годовых. Сейчас ставка находится на уровне 22%, на начало года она составляла 25%.