Берлин, 31 мая, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель о планируемой армянской резолюции Бундестага, передает Der Spiegel. За два дня до голосования он призвал Германию к «здравому смыслу», сообщают турецкие СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гостайна

«Если этот текст будет принят и Германия попадает в эту ловушку, это может испортить все наши отношения с Германией, где живут три миллиона турок, и которая является нашим союзником по НАТО», — заявил журналистам Эрдоган в Измире. Турецкий лидер выразил свою «озабоченность» Меркель.

2 июля в немецком парламенте — Бундестаге состоится голосование по резолюции о памяти жертв геноцида, инициированного тремя правящими партиями ФРГ (ХДС/ХСС и СДПГ), а также «зелеными». «Памяти жертв геноцида армян и других христианских меньшинств в 1915 и 1916 годы», — таков заголовок 5-страничного документа.

Турция как правопреемник Османской империи выражает сожаление по поводу массовых убийств в годы Первой мировой войны, но отрицает существование геноцида. Анкара считает, что 1,5 убитых млн армян и христиан — завышенная цифра. Она аргументирует насилие тем, что армяне явились стороной конфликта и выступили на стороне Российской империи против Османской Турции, чьими гражданами они являлись до ее развала.