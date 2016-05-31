Варшава, 31 мая, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Россия может играть более конструктивную роль на мировой арене. Об этом, как передают «Известия», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Витольдом Ващиковским.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«НАТО не ищет конфронтации с Россией, — подчеркнул Столтенберг. — Мы не хотим новой холодной войны и гонки вооружений».

При этом генсек добавил, что Североатлантический альянс выступает за приверженность диалогу с РФ, которая может играть конструктивную роль в «международной повестке дня».

«Мы (страны НАТО) привержены диалогу с РФ и прозрачности, потому что напряжение очень выразительно, и поэтому диалог и прозрачность являются очень важными, чтобы сократить риск», — отметил он.

31 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times заявил, что в текущем году из-за угрозы «российской агрессии» и миграционного кризиса существенно возрастут расходы НАТО в Европе.

Читайте также: Столтенберг: саммит НАТО проходит в «критический момент» для альянса

Читайте также: НАТО увеличит военные расходы в ЕС из-за «российской угрозы»