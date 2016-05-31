Калуга, 31 мая, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Порядка 655 тонн заражённого зерна было обнаружено на Воротынском комбинате хлебопродуктов, расположенном в Бабынинском районе Калужской области.

tiptip.ru Хлеб пшеничный, формовой

Как сообщили 31 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном управлении Россельхознадзора, продовольственная пшеница, не соответствующая требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» была обнаружена на комбинате в ходе внеплановой проверки.

Исследовав образцы, взятые из партии зерна, специалисты Тульской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили в них превышение зараженности мертвыми насекомыми-вредителями.

За нарушение требований технических регламентов на руководителя предприятия составлен протокол об административном правонарушении.