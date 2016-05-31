Душанбе, 31 мая, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Пилотную школьную пекарню в таджикском городе Рогун сегодня, 31 мая, открыла Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП), сообщает «Азия-Плюс».

Steve Evans Таджикский хлеб

Новая пекарня обеспечит высококачественным хлебом учеников девяти близлежащих школ, участвующих в программе школьного питания ВПП, обеспечивающей обедом свыше 370 тыс. учеников в 2 тыс. сельских школ Таджикистана.

Кроме того, в Душанбинском офисе ВПП подчеркивают, что благодаря открытию пекарни были созданы новые рабочие места, «что является очень важным вкладом, принимая во внимание текущие экономические проблемы в Таджикистане».

Отметим, что школьное питание в Таджикистане — одна из крупнейших среди реализуемых ВПП ООН программ, охватывающая 60% сельских школ в стране. Крупнейший донор программы — Россия, которая с 2005 года предоставляет финансово-техническую поддержку процесса перехода программы на гособеспечение.