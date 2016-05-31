Москва, 31 мая, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Заявление Польши о том, что она не намерена продлевать контракт на поставки российского «голубого топлива» с «Газпромом» — это не более чем пиар-ход, в очередной раз разыгранный на антироссийской теме. Заявил сегодня, 31 мая, корреспонденту ИА REGNUM директор Фонда национальной энергобезопаности Константин Симонов.

gazprom.ru «Газпром»

«На самом деле этот контракт заканчивается еще в 2022 году. Поэтому думаю, что это заявление сделано в расчёте на медийный эффект, что и произошло. Все тут же заговорили: «Оёёй, нас из Польши вытесняют». На это и были нацелены такого рода слова», — так аналитик прокомментировал слова уполномоченного правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

Эксперт обратил внимание на то, что многие европейские чиновники тоже заверяли, что не будут подписывать долгосрочные контракты. Однако на деле долгосрочные контракты подписываются, причем не только с российской стороной. В качестве примера Симонов привел газовый проект Азербайджана:

«Вот возьмите Азербайджан. Все контракты по второй очереди «Шах-Дениз» подписаны на долгосрочной основе с привязками к нефтяным ценам. То есть в этом плане не совсем правильно делать выводы о том, что Европа больше не подписывает долгосрочные контракты. Поэтому здесь Польша в очередной раз просто создает медийный эффект на антироссийской теме. К чему мы уже, к сожалению, привыкли».

Россия, говорит аналитик, поставляет в Польшу примерно по 10 млрд кубометров газа ежегодно. Однако для того, чтобы оценить потери, если «Газпром» уйдет с польского газового рынка, необходимо знать, какова будет цена нефти в 2022 году. Сейчас сложно делать какие-либо прогнозы, учитывая тот факт, что еще в прошлом году средняя цена поставок была выше $300, в этом году она — ниже $300.

«Почему я думаю, что это такой пиар-ход? Потому что сегодня у Польши есть только один контракт с Катаром на 1,5 млрд кубов. Этого объема пока совершенно недостаточно для того, чтобы потребности закрыть. Поставки катарского газа тоже будут привязаны к нефти, потому что далеко не весь СПГ продается на свободном рынке без привязки к нефти. При этом, цена поставок по этому контракту из Катара примерно на 70% выше, чем цена поставок российского трубопроводного газа», — объяснил руководитель ФНЭБ.

В свою очередь, «Газпром» традиционно настаивает на сохранении долгосрочных контрактов. Потому что в газовом бизнесе, отмечает Симонов, есть необходимость не только у потребителя понимать, откуда он будет брать газ, но и поставщик должен понимать, кому он будет этот газ продавать. Это связано с необходимостью инвестиций в газовые проекты.

«Собственно, так мы месторождения занимали и поднимали. Были запасы, европейцы предложили свой рынок, мы инвестировали деньги в добычу под конкретный рынок. Потому что проблема в том, что глобального рынка газа не существует. Поэтому и возникает необходимость такого рода действия», — привел пример эксперт.

Он также обратил внимание на то, что актуальным остается вопрос: как будет развиваться рынок. Европейские покупатели считают, что долгосрочных контрактов не будет. Будет только сопотовая торговля. «Газпром» же считает, что такой подход приведет к сокращению инвестиций в добычные проекты и, возможно, к дефициту газа. Поэтому «Газпром» постоянно задает европейцам вопрос: «Вы нам можете все-таки объяснить, какой у вас будет спрос на наш газ, потому что мы должны инвестировать деньги и в добычные мощности, в поддержание и развитие транспортной инфраструктуры».

Директор Фонда энергобезопасности объяснил, почему Россия будет серьезным конкурентом на любых условиях:

«Все-таки европейцы — покупатели, они могут какие-то правила игры здесь называть. Я лично не вижу ничего страшного, если мы будем в большей степени учитывать их подходы. Потому что, на самом деле, были достаточно большие сомнения насчет того, что европейская цена газа будет слишком конкурентной. Европейцы исходят из постулата: на их рынке газа всегда будет перепроизводство. Думают, толпа продавцов будет предлагать свой газ по смешны ценам, а европейцы будут сидеть на печке и говорить: «Вот ты нам не нравишься, а ты давай». Но пока мы этой ситуации не видим. Мы видим, что большого профицита нет. Сколько Россию не выгоняй, ее доля медленно, но все равно растет. В этом плане я считаю, что газ может быть вполне конкурентным товаром».

Что касается цен, то тут тоже парадокс, отмечает Симонов. Так как сейчас цены на газ в Европе «просто смешные». Они фактически за несколько лет упали в три раза. Это произошло потому, что нефть подешевела в три раза. Разумеется, европейские покупатели очень довольны этим. Однако, неизвестно, какой бы была цена на «голубое топливо», если бы не было нефтяной привязки:

«А нас ведь уверяли, что нефтяная привязка — это путь к дорогому газу. Но вот цена упала, и газ очень дешевый. А не было бы нефтяной привязки, неизвестно сколько бы стоил газ. Поэтому на самом деле не долгосрочные контракты — это другая форма ценообразования. Здесь нет гарантий того, что при биржевой торговле газ обязательно будет дешевым. Цена бывает дешевой, бывает дорогой».

Даже, играя по европейским условиям, российский газ все равно будет востребован, конкурентоспособен и станет завоевывать новые газовые рынки. «Газпром» может себе это позволить, потому что производство «голубого топлива» в России недорогое:

«Если позиция Польши будет такой: «Мы берем только на споте». Это позиция достаточно рисковая, потому что можно без газа остаться в период дикого потребления. Но думаю, что мы вполне конкурентоспособны и при игре по европейским условиям. Я не вижу ничего страшного в краткосрочных контрактах. Я уверен, что мы это направление деятельности будем развивать. Наш газ конкурентоспособен при достаточно низких ценах. Например, сегодня у нас цена поставок газа в Германия составляет $130-$140 за две тысячи кубов. И мы продаем газ всегда с прибылью. В этом плане у нас достаточно низкая себестоимость производства, что делает наш газ конкурентоспособным, в том числе и по сравнению с Катаром, США, которые тоже надеются начать экспорт СПГ в ту же Польшу», — подытожил эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что уполномоченный правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил 30 мая, что польская компания PGNiG не будет продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставку газа из России. Как объяснил польский представитель, Варшава отныне стремится не подписывать контракты, рассчитанные на долгий период. Также Наимский отметил, что Польша, вероятно, не станет отказываться от российского газа, если цена будет более конкурентной.

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