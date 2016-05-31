Лондон, 31 мая, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Британская компания по изучению общественно мнения YouGov провела опрос на тему сохранения Великобританией и другими странами Европы членства в ЕС, передает Der Spiegel. C 19 мая по 24 мая удалось опросить 1764 британских гражданина.

Флаги Великобритании и ЕС

Согласно результатам исследования, мнения британцев разделились. 40 процентов населения Британии поддерживает ее «выход» из Евросоюза, и еще 40% выступают за сохранение членства. 14% еще не определились со своей позицией, еще шесть процентов не хотят участвовать в референдуме.

В отличие от британцев, граждане пяти континентальных стран Европы — Германии, Франции, Финляндии, Швеции, Дании — высказались за сохранение «членского билета» в ЕС. Сторонников Евросоюза в Германии насчитывается 54% (29% — против), во Франции — 55% (28% — против), Дании — 66% (18%), Швеции — 69% (15%), Финляндии — 47% (36%).В Норвегии, которая не состоит в союзе, только 17% выступили «против», 57% поддерживают вступление в ряды ЕС.