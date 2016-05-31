Оренбург, 31 мая, 2016, 18:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области 30 мая первый из обязательных ЕГЭ (по русскому языку) сдало 8 250 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования региона, поскольку экзамен обязательным, то является самым массовым.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Экзаменационные испытания начались в 10:00 местного времени (08:00 мск), продолжительность ЕГЭ по русскому языку составила 3 часа 30 минут.

В регионе работало 59 пунктов проведения экзаменов. В каждом из них велось видеонаблюдение в режиме онлайн. Кроме того, за ходом проведения ЕГЭ следили общественные наблюдатели.

«В период проведения экзамена технологических сбоев и нарушений порядка не было выявлено», — отметили в Минобре области. Результаты экзамена станут известны не ранее 15 июня.

Напомним, основной период ЕГЭ 2016 года проходит в России с 27 мая по 30 июня. В Оренбургской области заявления на участие в основном периоде ЕГЭ подали 8442 человека, в том числе 7740 выпускников 2016 года.

Экзамены в Оренбуржье проводятся по 13 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.