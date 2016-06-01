Москва, 1 июня, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Как сообщил Комаров, на форуме в этом году был поставлен рекорд участия — более 4500 человек из 55 стран мира зарегистрировались на «Атомэкспо-2016». «Это число, на наш взгляд, показывает колоссальный интерес к развитию атомной энергетики во всем мире. Поскольку здесь сегодня на форуме присутствуют представители не только тех стран, где уже существуют атомные электростанции, но и очень многих стран, которые только хотят начинать развивать у себя атомную энергетику. И на наш взгляд, этот интерес не случаен, именно поэтому главной темой форума является тема зеленой энергетики, тема безуглеродной энергетики и тема о том, какую роль атомная энергетика может сыграть в формировании зеленой энергетики во всем мире. Мы твердо верим, что это будет очень существенная роль», — отметил замгендиректора Росатома.

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Перед мировой ядерной промышленностью стоит большая задача — увеличить подачу электроэнергии до 25% к 2050 году, заявила в свою очередь генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Агнета Ризинг. По ее словам, это означает, что необходимо построить и ввести в эксплуатацию более 1000 новых атомных реакторов. Это очень важная задача, поскольку необходимо снизить употребление углеводородов во всем мире, подчеркнула глава Всемирной ядерной ассоциации. «На сегодняшний день атомная энергетика стоит на втором месте по источникам неуглеродной энергии. Но при этом это не так много и у нас стоит задача увеличить эти показатели в значительное количество раз. Также перед нами стоит задача сделать так, чтобы во многих странах мира начали использовать атомную энергию. И я должна сказать, что Российская Федерация успешно демонстрирует передачу технологий и навыков эксплуатации ядерных электростанций в другие страны», — сообщила Ризинг.

Президент Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции Жак Регальдо напомнил, что на международной климатической конференции в Париже широко обсуждалась задача снижения выбросов СО2. Развитие атомной энергетики должно поспособствовать этим усилиям, выразил уверенность Регальдо. По его мнению, это касается и тех стран, у которых атомная энергетика существует давно и те, которые только вступают на путь использования ядерной энергии. «При этом нужно отметить, что развивая ядерную энергетику, прежде всего, нужно помнить об обеспечении безопасности. С одной стороны, во многих странах строятся новые реакторы, открываются новые атомные электростанции, с другой стороны, целый ряд стран сталкивается со старением атомных электростанций, и в такой ситуации, безусловно, нам нужна максимальная обеспеченность информацией и максимальная прозрачность. Во главе угла должна стоять безопасность. И мы рассчитываем на сообщество, которое будет поддерживать, создавать и следовать высочайшим стандартам безопасности в атомной энергетике. В апреле этого года мы вспоминали о трагедии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 30 лет назад. И еще острее осознали, насколько важно формировать высокие стандарты безопасности в атомной энергетике, насколько важно следовать им, и всегда помнить о том, что мирный атом должен быть в первую очередь безопасным. В этой связи я бы хотел подчеркнуть важность такого мероприятия, как международный форум «Атомэкспо», проходящий уже в восьмой раз. Это позволяет нам встретиться друг с другом, обменяться мнениями, убедиться в том, что мы как международное сообщество, готовы поддерживать друг друга, всегда помнить и обеспечивать безопасность», — сообщил Регальдо.

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков обратил внимание на то, что все больше и больше развивающихся стран включают ядерную энергетику в свою энергетическую политику. «При этом мы должны помнить, что развитие ядерной энергетики должно выбираться на высочайшие стандарты безопасности и строжайший критерий эксплуатации ядерных электростанций. Очень важно создать надежную инфраструктуру для безопасной эксплуатации электростанций и атомных электростанций, и именно этим мы и занимаемся в нашей организации — обеспечивая надежную и стабильную работу атомной промышленности. Мы верим в мирный атом, мы верим в будущее развитие атомной энергетики, и сделаем все возможное, чтобы энергетика развивалась в безопасном направлении», — заверил Чудаков.

Международный форум и выставка «Атомэкспо» проводится в этом году в восьмой раз.