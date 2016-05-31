Волгоград, 31 мая, 2016, 18:22 — ИА Регнум. «Дороги убитые» — так охарактеризовал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев состояние дорог в Волгоградской области и в Волгограде 31 мая, в ходе встречи с губернатором Андреем Бочаровым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Дорожные работы

«Мы сейчас с вами посмотрели в реальном состоянии дороги. Мы обсуждали эту тему на общем совещании. Действительно, Волгоградская область и в основном сам Волгоград — это в этом смысле тяжёлая территория. Дороги убитые», — сказал глава правительства, добавив, что такое состояние — это результат многолетнего недофинансирования отрасли.

Глава региона Андрей Бочаров, отвечая на вопрос Дмитрия Медведева о том, что сделано за последнее время, сообщил, что регион поучил из федерального бюджета 1,2 млрд рублей.

«Для нас это существенная сумма, но и вопрос для нас на самом деле важнейший. Вы абсолютно правильно заметили, что сегодня Волгоград является федеральным транспортным узлом, куда стекаются потоки со всех наших федеральных округов. И то, что сегодня нам удалось получить достаточно приличные средства, говорит о том, что Волгоградская область находится в зоне внимания лично вашего и правительства».

«В ближайшее время мы должны выйти на полное финансирование всей дорожной отрасли. Для этих целей мы предложили план министерству транспорта Российской Федерации, и надеюсь, что он будет утверждён, чтобы то финансирование, которое не поступало в дорожную отрасль, вернуть именно туда. Думаю, что этот план в течение текущего года мы утвердим», — сказал Бочаров.

Отметим, что состояние дорог в Волгограде и районах области в последние месяцы все чаще оказывается в сфере внимания не только региональных, но и федеральных властей. Так, в феврале этого года в сети волгоградцы разместили обращение под названием «Отремонтируйте дороги в Волгограде, пока не случилась катастрофа!» на имя президента Владимира Путина, а также губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и председателя областного комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Васильева.

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«Вместе со снегом в очередной раз растаял асфальт. И снова у водителей отлетают колеса, срывает «защиту», снова на дорогах — глобальная аварийная ситуация. В опасности и водители, и пассажиры и пешеходы. Более того, на многих дорогах тает не только асфальт, но и арматура, которая торчит прямо посреди дорог, в частности — в оживленных местах одной из центральных магистралей города — Третьей продольной», — говорилось в петиции.

По данным, которые в апреле приводились на одном из совещаний в гордуме, почти 80% городских дорог находятся в аварийном состоянии.