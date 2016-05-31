Астана, 31 мая, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Главы государств-членов Евразийского экономического союза на саммите в Астане 31 мая приняли решение о начале переговоров с Сербией об унификации торгового режима, итогом которых должно стать создание зоны свободной торговли между Сербией и ЕАЭС. Об этом заявлено по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета 31 мая в Астане, передаёт белградское издание «Политика».

kremlin.ru Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета

«Сегодня принято решение о начале переговоров с Сербией об унификации торгового режима между Евразийским экономическим союзом и этой страной», — сообщил по итогам заседания председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина сообщила, что «по результатам переговоров должен быть подписан новый договор о создании зоны свободной торговли между государствами-членами ЕАЭС и Республикой Сербия».

Он пояснила, что на сегодняшний день Сербия имеет отельные соглашения о свободной торговле с тремя членами ЕАЭС — Россией, Белоруссией и Казахстаном, при этом некоторые положения этих соглашений различаются. Аналогичных соглашений с Арменией и Киргизией Сербией не имеет, но в двусторонней торговле между этими странами на сегодняшний день действует режим наибольшего благоприятствования.

С учётом этих обстоятельств в ЕАЭС ожидают, что предстоящие переговоры пройдут в динамичном ключе, отметила Никишина. Вместе с тем она не стала давать прогнозов относительно того, когда новое соглашение может быть заключено и вступить в силу.

В свою очередь координатор по сотрудничеству с Россией в Торгово-промышленной палате Сербии Деян Делич заявил, что в Белграде ожидают скорейшего начала переговоров и подписания соглашения уже до конца текущего года, передаёт агентство «Танюг».

По словам Делича, в ходе предстоящих переговоров Сербия рассчитывает добиться большей либерализации торговли. «Мы ожидаем получить не худшие условия, чем те, которые имеем (в рамках двустороннего взаимодействия со странами ЕАЭС — прим. ИА REGNUM), и будем стремиться к дальнейшей либерализации для непреференциальной продукции, в отношении которой сегодня не применяется беспошлинный режим — такой как сыры, прежде всего твёрдые, сахар, табачные изделия», — сказал он.

«Нам открывается рынок со 182 миллионами людей, и это говорит о большей инвестиционной привлекательности», — отметил Делич, подчеркнув в то же время, что российский рынок имеет для Сербии приоритетное значение.