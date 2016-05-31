Челябинск, 31 мая, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Вопросы введения новых тарифов общественного муниципального транспорта и проведения опросов об изменении целевого назначения земель города Челябинска вызвали бурное обсуждение депутатов на очередном заседании Челябинской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общественный транспорт

31 мая в Челябинске состоялось очередное 21-е заседание Челябинских законодателей. Депутаты дружно одобрительно голосовали по рассматриваемым вопросам повестки заседания, которых в общем счете было 25. Заседание проходило бойко и слажено, пока обсуждение не дошло до вопроса №17. «Машина» по одобрению предложенной повестки притормозила. На «педальку» нажал депутат по Тракторозаводскому избирательному округу №20, член партии «Единая Россия» Александр Павлюченко. Среагировал депутат на выступление начальника Управления транспорта Администрации города Челябинска Олега Козлова по вопросу «О внесении изменений в решение Челябинской городской думы от 27.10.2015 №14/21 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями пассажирского транспорта». Начальник «транспортного цеха» в своем выступлении по вопросу тарифов, рассказал о предстоящих изменениях, которые заключаются в введении дифференцированного подхода в предложении проездных билетов на муниципальном общественном транспорте. Вместо двухступенчатой тарифной системы по проездным предлагалась пяти-ступенчатая, которая позволит более избирательно подойти к вопросу предоставления льгот разным категориям граждан.

Спикер думы Станислав Мошаров уточнил степень влияния предстоящих нововведений на наполняемость бюджета города. Почему за предыдущий период были провалы, почему произошел уход пассажиров? В ответ Олег Козлов пообещал, что собираемость повысится, якобы причиной предыдущего недостаточного сбора средств была, в том числе, двухступенчатая тарифная система.

После разговора председателя гордумы и главы транспортного Управления выступил депутат Александр Павлюченко, который задался вопросом введения системы транспортных карт для общественного транспорта в целом, а не только для муниципального, оговаривая это необходимостью заботы о людях. На что депутату было указано на невозможность приведения к единообразному способу оплаты, так как коммерческий общественный транспорт работает по другим нормативам. В итоге вопрос №17 об установлении новых тарифов был поставлен на голосование. Депутаты проголосовали «За», кроме одного воздержавшегося — Александра Павлюченко.

Депутат от КПРФ Константин Нациевский, воспользовавшийся возможностью задать вопрос, выразил поддержку предлагаемым нововведениям Олега Козлова. «Несмотря на то, что я постоянно критикую работу Управления транспортом, считаю, что это решение очень правильное, вызвано заботой о пассажирах, их удобстве на нашем [муниципальном] транспорте. В части предоставления скидок Управление транспортом сработало верно», — отметил Константин Нациевский.

На этом высказывания Константина Нациевского не закончились. Депутат выступил по теме экологии, которую ему удалось развить по вопросу №23 «Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан в городе Челябинск». Этим вопросом рассматривалась возможность проведения опросов, инициированных Челябинской городской думой или Главой города Челябинска, по вопросам местного значения. Опросы необходимы для принятия решений об изменении целевого назначения земель города Челябинска для объектов регионального и межрегионального значения. Некоторые эксперты считают, что инициирование опросов может быть связано с необходимостью реализации проекта агломерации «Большой Челябинск».

Однако представитель КПРФ задал вопрос о возможности проведения опроса по вопросу строительства Томинского ГОКа. Владимир Бодров, председатель постоянной комиссии Челябинской городской думы по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству, указал, что опрос по Томинскому ГОКа не является темой территории Челябинского городского округа. «Если бы Томинский ГОК строили в пределах городской черты, тогда можно было бы», — пояснил Владимир Бодров.

Отметим, экология в Челябинске является темой политической, на что явным образом указывали представители челябинского движения «СТОП-ГОК». В связи с этим, вполне объяснимо предвыборное подогревание острых для горожан вопросов в надежде быть услышанными в преддверии выборов в Госдуму VII созыва.

Напомним, КПРФ не смогла организовать и провести заявленный референдум по вопросу строительства Томинского ГОКа в Челябинске. В конце 2015 — начале 2016 представители партии, в том числе Константин Нациевский, инициировали процедуру референдума, но не смогли (по некоторым данным не стали) довести дело до проведения всенародного волеизъявления.

Стоит отметить, что и тема общественного транспорта находится в фокусе общественного внимания. Отрасль подвергается активному реформированию. В настоящее время МУПы организующие работу общественного транспорта в Челябинске находятся в плачевном финансовом положении. Администрация города Челябинск планировала подвергнуть предприятия общественного муниципального транспорта процедуре банкротства. Однако этому воспрепятствовал Арбитражный суд, который обязал ввести процедуру конкурсного управления, не позволив обанкротить предприятия муниципального общественного транспорта.