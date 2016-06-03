Москва, 3 июня, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Летний кинотеатр под открытым небом открывается сегодня в центре Москвы в Саду имени Баумана. В течение июня зрители смогут бесплатно посмотреть российские комедии последних лет. Цикл показов будет сопровождать лекторий «Комедия и ее маски», в рамках которого москвичам расскажут об истории развития жанра комедии.

Цитата из к/ф «14+». реж Андрей Зайцев. 2015. Россия «История о первой любви»

Организуют проект Московская школа кино и объединенная дирекция по развитию парков культуры и отдыха Москвы «Мосгорпарк».

Откроет программу кинопоказов «14+» — романтическая комедия Андрея Зайцева. История любви современных подростков, чьи школы враждуют между собой, была удостоена приза на «Кинотавре» прошлого года, однако отзывы на фильм зрителей и критиков кино оказались крайне противоречивыми. Многие указывали на упрощённое изображение любви в фильме и неспособность режиссёра глубоко понять психологию современных подростков.

Читайте рецензии на «14+» от ИА REGNUM : «14+»: любить не хочет, не умеет, не будет;

Простая история о первой любви в «14+».

Цитата из к/ф «14+». реж Андрей Зайцев. 2015. Россия Двое

О том, почему картина «14+», неоднозначно оценённая российской аудиторией, открывает программу показов, корреспонденту ИА REGNUM рассказала куратор проекта Ульяна Зверева:

«Да, фильм имеет смешанные отзывы, он вызвал большой резонанс, но это хороший пример жанра романтической комедии, который отвечает запросам современной аудитории. Если чаще всего ромкомы погружают нас в пространство города и говорят о людях взрослых, это редкий фильм, который говорит о проблемах подростков, показанных как бы вне времени. Поэтому фильм с одинаковым удовольствием посмотрят и школьники, и 30-летние и аудитория постарше».

Картину в Бауманском саду зрителям представят режиссер и сценарист Андрей Зайцев, исполнительный продюсер Софья Урицкая, а также исполнители главных ролей Глеб Калюжный и Ульяна Васькович.

В июньскую программу показов также вошли русские фильмы последних лет:

«Парень с нашего кладбища» Ильи и Антона Чижиковых;

«Тряпичный союз» Михаила Местецкого;

«Горько!» Жоры Крыжовникова.

Кинолектории «Комедия и ее маски» имеет образовательную направленность. Первый цикл кинопоказов будет посвящен комедии и разным ее поджанрам: ромкому, драмеди, камеди-хоррору.

Цитата из к/ф «14+». реж Андрей Зайцев. 2015. Россия Конфликт

«В этом цикле будет 4 лекции, в каждой из которых речь пойдёт о том, как развивался жанр комедии. На первой лекции мы расскажем об истории развития комедии в Голливуде, начиная с 30-х годов и до наших дней, и рассмотрим ключевые особенности на каждом этапе», — рассказывает Ульяна Зверева.

В летнем кинотеатре Бауманского сада первый цикл показов пройдёт до 24 июня.