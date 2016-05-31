Москва, 31 мая, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Один из них — подготовка и издание Книги Памяти, где собрана информация о погибших во время Великой Отечественной. За четверть века, благодаря кропотливой работе с архивами, создана уникальная база данных.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечный огонь в Александровском саду

«Мы можем обработать практически любой день войны со многих позиций. Мы можем сказать, сколько погибло солдат. Мы издали книгу памяти Курской битвы, Сталинградской битвы, сейчас заканчивается издание томов книги памяти воинов-евреев, воевавших и погибших в годы Второй мировой. Многие нашли места захоронения именно благодаря нашей работе и изданной книге памяти», — отметил Анатолий Карпов.

Международная ассоциация фондов мира является преемником созданного в 1961 году Советского фонда мира. Организация имеет «общий консультативный статус» в ООН и занимается реализацией гуманитарных и социальных проектов, как за рубежом, так и внутри страны. Приоритетным направлением деятельности МАФМ является международное научное, культурное и гуманитарное сотрудничество. Руководителем МАФМ на протяжении нескольких десятилетий является прославленный российский шахматист, чемпион мира Анатолий Карпов.

Только за последнее время Ассоциация провела ряд заметных мероприятий, которые посетили ведущие отечественные и иностранные политики, общественные и культурные деятели, эксперты и политологи. Среди них: конференция «Ялта 1945: прошлое, настоящее, будущее», которая прошла в Ливадийском дворце в 2015 году; прошедшая в г. Южно-Сахалинске Международная конференция, посвященная 70-й годовщине Великой Победы во Второй мировой войне; участие российской делегации в международном форуме, приуроченном к 70-летию начала Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками. Под эгидой Международной Ассоциации Фондов Мира и МГИМО в марте 2016 года прошла международная конференция, посвященная 70-летию Фултонской речи Уинстона Черчилля и началу холодной войны.