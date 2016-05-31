Горно-Алтайск, 31 мая, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Для Республики Алтай лето — это, пожалуй, главное время года. Летом в регион едут сотни тысяч туристов, и большинство местных жителей так или иначе вовлекается в их обслуживание. Это горячая пора и для властей — ведь благодаря высокопоставленным гостям, которых с каждым годом становится все больше, появляется шанс решить проблемные для региона вопросы.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Слияние Урсула и Катуни – «место силы» около «путинской дачи»

Многие эксперты сходятся во мнении, что после введения европейских санкций сфера туризма в России получила дополнительный импульс для развития. Это заметно и на примере Горного Алтая, который называют «жемчужиной Сибири». Сказать, что туристов стало принципиально больше после введения санкций, не совсем корректно — если до санкций их было 1,5 млн в год, то в прошлом году — 1,8 млн. А вот контингент изменился — к жителям окрестных регионов Западной Сибири добавились гости из нефтеносных субъектов Федерации и европейской части страны. И, что немаловажно, Алтай стал местом отдыха российской элиты. Так, в прошлом году здесь отдыхал президент Владимир Путин в компании с бывшим итальянским премьером Сильвио Берлускони, патриарх Кирилл, лидер буддистов России Дамба Аюшеев, несколько членов федерального правительства, десятки, если не сотни депутатов Госдумы, сенаторов, певцов, музыкантов и артистов; губернаторы и высшие чиновники регионального уровня; Герман Греф и еще несколько олигархов, чьи имена на слуху, но которые визиты свои куда бы то ни было не очень любят афишировать.

Нередко говорят, что моду бывать на Алтае задал Владимир Путин, у которого тут якобы есть дача. На самом деле, когда говорят о «путинской даче», подразумевают комплекс «Алтайское подворье», расположенный у впадения реки Урсул в Катунь, принадлежащий одной из структур «Газпрома». Во время своих визитов на Алтай, в частности, с Сильвио Берлускони, Путин действительно останавливается там. В тех местах — потрясающие виды, хорошая рыбалка, чистейший воздух. А еще, по некоторым поверьям, там расположено так называемое «место силы», где люди могут «подзарядиться» космической энергией. Ранее в тех местах проводили свой фестиваль любители авангардной музыки, однако после нескольких скандалов, связанных с массовым употреблением участниками фестиваля наркотиков, он прекратил свое существование.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Катунь около «Алтайского подворья»

Благодаря популярности Горного Алтая у первых лиц государства, утверждают местные СМИ, региональным властям удается решать многие важные вопросы, связанные с развитием инфраструктуры. В частности, несколько лет назад был реконструирован аэропорт, который теперь принимает регулярные, а летом в большом количестве и чартерные рейсы; ведется масштабная реконструкция Чуйского тракта; на очень выгодных условиях осуществляется газификация наиболее привлекательных туристических районов; развивается солнечная энергетика.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Газ пришел в Горный Алтай благодаря его рекреационным ресурсам

В преддверии высокого туристического сезона, несколько дней назад регион посетил помощник президента России Игорь Левитин. Он провел здесь совещание, посвященное развитию оздоровительного туризма, а также ходу реконструкции Чуйского тракта и подготовки к празднику Эл Ойын, который пройдет летом этого года.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Помощник президента Игорь Левитин (в центре) провел совещание о развитии курортов на Алтае

Эл Ойын — зрелищное и очень интересное мероприятие. В течение нескольких дней будут проводиться соревнования по национальным видам спорта — скачкам, борьбе, алтайским шашкам, лазанию на кедр, перетаскиванию камней, бегу, мастерству владению плеткой и другим. Большой интерес у гостей праздника обычно вызывает кок-бору — брутальная мужская игра, своего рода поло: всадники должны закинуть тушу убитого козла в «казан» противника. Стоит добавить, что не все зрители остаются в восторге от этой игры, в ходе которой всадники стегают соперников плетьми, вырывают друг у друга тушу козла, которая к концу игры напоминает просто мешок с костями; но все же большинство зрителей очень азартно болеют за свои команды.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Игрок с номером 6 хлещет соперника, пытаясь отобрать у него тушу козла

Помимо спортивной части праздника, есть и культурная программа. Она включает в себя театрализованное шоу, рассказывающее об истории алтайского народа, о его мифах и исторических деяниях, о местных героях. В этом году праздник будет посвящен 260-летию вхождения Алтая в состав Российской империи. Затем выступают мастера горлового пения; ансамбли, исполняющие музыку на национальных инструментах; проводятся выставки художников, народных мастеров.

Кроме Левитина, утверждают источники ИА REGNUM, в Республике Алтай в конце мая побывали и другие высокопоставленные чиновники — например, мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель руководителя Администрации Президента России Вячеслав Володин. Впрочем, их визиты носили частный характер и широко не афишировались. А вот певец Олег Газманов скрывать факт своего пребывания на Алтае не стал — его фото с поклонниками разошлись в соцсетях.

Не исключено, что отчасти в туристических целях в конце мая побывали на Алтае и британские дипломаты. По сообщению местных медиа, первые секретари посольства Великобритании в России Сэм Джереми и Джонатан Эванс прибыли в Горно-Алтайск, где планировали провести встречи с местными политиками и чиновниками. Однако из общественных деятелей с ними встретился только лидер местного отделения «Парнаса». Вероятно, остальные алтайские политики просто не захотели в преддверии думских выборов «светиться» в компании с «британскими шпионами», как окрестили дипломатов комментаторы на местных сайтах. В связи с этим англичанам не оставалось ничего иного, как остаток командировки посвятить изучению местных достопримечательностей.

gorno-altaisk.info Секретари посольства Великобритании прогуливаются с лидером горно-алтайского «Парнаса» (справа)

К сожалению, пока административную столицу Республики Алтай — город Горно-Алтайск — туристической столицей региона назвать нельзя. Для туристов Горно-Алтайск — некий транзитный пункт, где можно посетить магазины, банки, зарегистрироваться у спасателей.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Вид на центр Горно-Алтайска

Единственное полноценно туристическое место — это Национальный музей, построенный на средства «Газпрома». В музее есть немало уникальных экспонатов, и главный из них — мумия так называемой «алтайской принцессы». Эта мумия считается одной из главных находок российских археологов в конце прошлого века. Мумия не выставлена на всеобщее обозрение, увидеть ее удается лишь VIP-гостям республики, однако ей посвящена большая экспозиция.

Александр Тырышкин Мумию «алтайской принцессы» показывают далеко не всем. Среди избранных — руководитель «Газпрома» Алексей Миллер

Городские власти недавно разработали инвестиционную стратегию, в которой предусматривают меры, которые позволили бы превратить город в центр притяжения туристов. Для этого нужно развивать событийный туризм, в том числе и национальный праздник алтайского народа Эл Ойын — в этом году он впервые пройдет в Горно-Алтайске, раньше праздник проходил в других районах. Есть и другие ресурсы для привлечения туристов. Например, в черте города расположена так называемая Улалинская стоянка — одно из самых древних поселений на Земле. Впрочем, сейчас уровень ее обустройства можно обозначить словом «никак» или даже «ужасно», и самостоятельно ее найти тоже трудно.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Мало кто догадается, что справа расположена достопримечательность – Улалинская стоянка. Это одно из самых древних поселений на Земле

Город расположен в стороне от основной транспортной магистрали региона, в нем проживает около 60 тыс. человек. Горно-Алтайск населен чиновниками, служащими, студентами, и поэтому летом жизнь здесь несколько замирает, наступает сезон отпусков. Наступление лета, экзаменов, каникул и отпусков здесь знаменует День Горно-Алтайского государственного университета, ежегодно отмечаемый в последнюю пятницу мая. Праздник начинается шествием от главного корпуса вуза до центральной площади города, где устраивают награждения отличившихся студентов и преподавателей, конкурсы и концерт.

Александр Тырышкин День ГАГУ

Еще одним праздником, напоминающим о скором приближении лета, можно назвать День славянский письменности и культуры. В этом году к празднику был приурочен Крестный ход от одного из храмов все к той же центральной площади города, которая носит имя лидера большевиков Владимира Ленина. Надо признать, что праздник этот пока не стал народным и носит скорее религиозный характер. Впрочем, хор, выступавший в этот день на площади, исполнял популярные песни советского времени.

Александр Тырышкин Крестный ход на День славянской письменности и культуры

Куда большее внимание (во всяком случае, прессы) привлекает к себе другое событие религиозной жизни региона, которое в каком-то смысле можно даже назвать туристическим — это Крестный ход «По стопам миссионеров Алтайских». В этом году он пройдет уже в десятый раз. Участники Крестного хода преодолевают пешком десятки километров по местам, знаковым для распространения христианства на Алтае и впечатляющим своей красотой. В прошлом году в Крестном ходе участвовали 140 человек из различных регионов России и из-за рубежа, в том числе десять детей от 6 лет. Самому старшему участнику было 74 года. В этом году паломники преодолеют 260 километров. Запланированы изучение в полевых условиях традиций православной Алтайской миссии XIX века, богослужения в селах по ходу движения, миссионерская работа, концерты, встречи и беседы с местными жителями.

Наталья Лисица, vk.com/id123045226 Крестный ход «По стопам миссионеров Алтайских»

Местные жители часто рассказывают друг другу анекдоты о том, как туристы приезжают «в какую-нибудь Аю» (курортное местечко в предгорьях Алтая) и восторгаются горами. «Да разве ж это горы, это холмы», — снисходительно скажут вам местные и посоветуют съездить по Чуйскому тракту до Кош-Агача. Тракт считается одной из самых красивых дорог мира. По мере движения вы сможете увидеть древние курганы и наскальные рисунки, живописные перевалы и «бомы», «места силы» и ледники, бурные реки и пороги на них.

Елена Кобзева ИА REGNUM Катунь и Чуйский тракт

Не стоит забывать о Телецком озере — оно находится в восточной части Республики Алтай. Это одно из крупнейших озер страны, один из его берегов является заповедным. По озеру снует множество катеров, которые возят туристов к водопаду Корбу и Каменному заливу. Впрочем, некоторые экологи считают, что обилие катеров является проблемой и даже предлагают запретить моторное судоходство. Взамен моторных лодок они предлагают использовать парусный флот, но, похоже, это предложение не будет реализовано — ведь если стандартный туристический маршрут от Артыбаша до Корбу и обратно катер проделывает за несколько часов, путешествие на паруснике по тому же маршруту займет несколько дней.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Катер на Телецком озере

Конечно же, есть те, кто считает, что путешествовать по Алтаю нужно с рюкзаком за плечами или на лошади. Ведь только тогда вы сможете увидеть алтайские горы в полной красе.