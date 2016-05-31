«Жемчужина Сибири»: шпионы, чиновники, туристы и «места силы»
Горно-Алтайск, 31 мая, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Для Республики Алтай лето — это, пожалуй, главное время года. Летом в регион едут сотни тысяч туристов, и большинство местных жителей так или иначе вовлекается в их обслуживание. Это горячая пора и для властей — ведь благодаря высокопоставленным гостям, которых с каждым годом становится все больше, появляется шанс решить проблемные для региона вопросы.
Многие эксперты сходятся во мнении, что после введения европейских санкций сфера туризма в России получила дополнительный импульс для развития. Это заметно и на примере Горного Алтая, который называют «жемчужиной Сибири». Сказать, что туристов стало принципиально больше после введения санкций, не совсем корректно — если до санкций их было 1,5 млн в год, то в прошлом году — 1,8 млн. А вот контингент изменился — к жителям окрестных регионов Западной Сибири добавились гости из нефтеносных субъектов Федерации и европейской части страны. И, что немаловажно, Алтай стал местом отдыха российской элиты. Так, в прошлом году здесь отдыхал президент Владимир Путин в компании с бывшим итальянским премьером Сильвио Берлускони, патриарх Кирилл, лидер буддистов России Дамба Аюшеев, несколько членов федерального правительства, десятки, если не сотни депутатов Госдумы, сенаторов, певцов, музыкантов и артистов; губернаторы и высшие чиновники регионального уровня; Герман Греф и еще несколько олигархов, чьи имена на слуху, но которые визиты свои куда бы то ни было не очень любят афишировать.
Нередко говорят, что моду бывать на Алтае задал Владимир Путин, у которого тут якобы есть дача. На самом деле, когда говорят о «путинской даче», подразумевают комплекс «Алтайское подворье», расположенный у впадения реки Урсул в Катунь, принадлежащий одной из структур «Газпрома». Во время своих визитов на Алтай, в частности, с Сильвио Берлускони, Путин действительно останавливается там. В тех местах — потрясающие виды, хорошая рыбалка, чистейший воздух. А еще, по некоторым поверьям, там расположено так называемое «место силы», где люди могут «подзарядиться» космической энергией. Ранее в тех местах проводили свой фестиваль любители авангардной музыки, однако после нескольких скандалов, связанных с массовым употреблением участниками фестиваля наркотиков, он прекратил свое существование.
Благодаря популярности Горного Алтая у первых лиц государства, утверждают местные СМИ, региональным властям удается решать многие важные вопросы, связанные с развитием инфраструктуры. В частности, несколько лет назад был реконструирован аэропорт, который теперь принимает регулярные, а летом в большом количестве и чартерные рейсы; ведется масштабная реконструкция Чуйского тракта; на очень выгодных условиях осуществляется газификация наиболее привлекательных туристических районов; развивается солнечная энергетика.
В преддверии высокого туристического сезона, несколько дней назад регион посетил помощник президента России Игорь Левитин. Он провел здесь совещание, посвященное развитию оздоровительного туризма, а также ходу реконструкции Чуйского тракта и подготовки к празднику Эл Ойын, который пройдет летом этого года.
Эл Ойын — зрелищное и очень интересное мероприятие. В течение нескольких дней будут проводиться соревнования по национальным видам спорта — скачкам, борьбе, алтайским шашкам, лазанию на кедр, перетаскиванию камней, бегу, мастерству владению плеткой и другим. Большой интерес у гостей праздника обычно вызывает кок-бору — брутальная мужская игра, своего рода поло: всадники должны закинуть тушу убитого козла в «казан» противника. Стоит добавить, что не все зрители остаются в восторге от этой игры, в ходе которой всадники стегают соперников плетьми, вырывают друг у друга тушу козла, которая к концу игры напоминает просто мешок с костями; но все же большинство зрителей очень азартно болеют за свои команды.
Помимо спортивной части праздника, есть и культурная программа. Она включает в себя театрализованное шоу, рассказывающее об истории алтайского народа, о его мифах и исторических деяниях, о местных героях. В этом году праздник будет посвящен 260-летию вхождения Алтая в состав Российской империи. Затем выступают мастера горлового пения; ансамбли, исполняющие музыку на национальных инструментах; проводятся выставки художников, народных мастеров.
Кроме Левитина, утверждают источники ИА REGNUM, в Республике Алтай в конце мая побывали и другие высокопоставленные чиновники — например, мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель руководителя Администрации Президента России Вячеслав Володин. Впрочем, их визиты носили частный характер и широко не афишировались. А вот певец Олег Газманов скрывать факт своего пребывания на Алтае не стал — его фото с поклонниками разошлись в соцсетях.
Не исключено, что отчасти в туристических целях в конце мая побывали на Алтае и британские дипломаты. По сообщению местных медиа, первые секретари посольства Великобритании в России Сэм Джереми и Джонатан Эванс прибыли в Горно-Алтайск, где планировали провести встречи с местными политиками и чиновниками. Однако из общественных деятелей с ними встретился только лидер местного отделения «Парнаса». Вероятно, остальные алтайские политики просто не захотели в преддверии думских выборов «светиться» в компании с «британскими шпионами», как окрестили дипломатов комментаторы на местных сайтах. В связи с этим англичанам не оставалось ничего иного, как остаток командировки посвятить изучению местных достопримечательностей.
К сожалению, пока административную столицу Республики Алтай — город Горно-Алтайск — туристической столицей региона назвать нельзя. Для туристов Горно-Алтайск — некий транзитный пункт, где можно посетить магазины, банки, зарегистрироваться у спасателей.
Единственное полноценно туристическое место — это Национальный музей, построенный на средства «Газпрома». В музее есть немало уникальных экспонатов, и главный из них — мумия так называемой «алтайской принцессы». Эта мумия считается одной из главных находок российских археологов в конце прошлого века. Мумия не выставлена на всеобщее обозрение, увидеть ее удается лишь VIP-гостям республики, однако ей посвящена большая экспозиция.
Городские власти недавно разработали инвестиционную стратегию, в которой предусматривают меры, которые позволили бы превратить город в центр притяжения туристов. Для этого нужно развивать событийный туризм, в том числе и национальный праздник алтайского народа Эл Ойын — в этом году он впервые пройдет в Горно-Алтайске, раньше праздник проходил в других районах. Есть и другие ресурсы для привлечения туристов. Например, в черте города расположена так называемая Улалинская стоянка — одно из самых древних поселений на Земле. Впрочем, сейчас уровень ее обустройства можно обозначить словом «никак» или даже «ужасно», и самостоятельно ее найти тоже трудно.
Город расположен в стороне от основной транспортной магистрали региона, в нем проживает около 60 тыс. человек. Горно-Алтайск населен чиновниками, служащими, студентами, и поэтому летом жизнь здесь несколько замирает, наступает сезон отпусков. Наступление лета, экзаменов, каникул и отпусков здесь знаменует День Горно-Алтайского государственного университета, ежегодно отмечаемый в последнюю пятницу мая. Праздник начинается шествием от главного корпуса вуза до центральной площади города, где устраивают награждения отличившихся студентов и преподавателей, конкурсы и концерт.
Еще одним праздником, напоминающим о скором приближении лета, можно назвать День славянский письменности и культуры. В этом году к празднику был приурочен Крестный ход от одного из храмов все к той же центральной площади города, которая носит имя лидера большевиков Владимира Ленина. Надо признать, что праздник этот пока не стал народным и носит скорее религиозный характер. Впрочем, хор, выступавший в этот день на площади, исполнял популярные песни советского времени.
Куда большее внимание (во всяком случае, прессы) привлекает к себе другое событие религиозной жизни региона, которое в каком-то смысле можно даже назвать туристическим — это Крестный ход «По стопам миссионеров Алтайских». В этом году он пройдет уже в десятый раз. Участники Крестного хода преодолевают пешком десятки километров по местам, знаковым для распространения христианства на Алтае и впечатляющим своей красотой. В прошлом году в Крестном ходе участвовали 140 человек из различных регионов России и из-за рубежа, в том числе десять детей от 6 лет. Самому старшему участнику было 74 года. В этом году паломники преодолеют 260 километров. Запланированы изучение в полевых условиях традиций православной Алтайской миссии XIX века, богослужения в селах по ходу движения, миссионерская работа, концерты, встречи и беседы с местными жителями.
Местные жители часто рассказывают друг другу анекдоты о том, как туристы приезжают «в какую-нибудь Аю» (курортное местечко в предгорьях Алтая) и восторгаются горами. «Да разве ж это горы, это холмы», — снисходительно скажут вам местные и посоветуют съездить по Чуйскому тракту до Кош-Агача. Тракт считается одной из самых красивых дорог мира. По мере движения вы сможете увидеть древние курганы и наскальные рисунки, живописные перевалы и «бомы», «места силы» и ледники, бурные реки и пороги на них.
Не стоит забывать о Телецком озере — оно находится в восточной части Республики Алтай. Это одно из крупнейших озер страны, один из его берегов является заповедным. По озеру снует множество катеров, которые возят туристов к водопаду Корбу и Каменному заливу. Впрочем, некоторые экологи считают, что обилие катеров является проблемой и даже предлагают запретить моторное судоходство. Взамен моторных лодок они предлагают использовать парусный флот, но, похоже, это предложение не будет реализовано — ведь если стандартный туристический маршрут от Артыбаша до Корбу и обратно катер проделывает за несколько часов, путешествие на паруснике по тому же маршруту займет несколько дней.
Конечно же, есть те, кто считает, что путешествовать по Алтаю нужно с рюкзаком за плечами или на лошади. Ведь только тогда вы сможете увидеть алтайские горы в полной красе.