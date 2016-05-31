Великий Новгород, 31 мая, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Генеральный директор СНКО «Региональный фонд» Александр Уткин отчитался о 35,4 млн рублей дохода за 2015 год — это в 5 раз больше, чем в 2014 году, когда глава регионального фонда капремонта многоквартирных домов задекларировал около 6,8 млн рублей годового дохода. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в декларации Уткина за 2015 год помечено, что эта сумма сложилась «с учётом дохода от долей участия в коммерческой организации».

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

По данным интернет-портала «Новгород.ру», в 2013 году ему принадлежало 48,37% акций ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство», председателем совета акционеров которого являеся сын Уткина Станислав.

В собственности Александра Уткина также четыре земельных участка, два дома и доля ещё в одном, два гаража, снегоход «Буран». У его супруги, которая заработала в 2015 году 381 тыс. рублей, есть две квартиры и офис, а также автомобиль Toyota Avensis.

Напомним, Уткин возглавил СНКО «Региональный фонд» с 1 января 2014 года, когда фонд начал деятельность в регионе. Контракт с ним заключен на 5 лет. ИА «Великий Новгород.ру» сообщало, что должностной оклад Уткина составляет 7600 рублей в месяц.