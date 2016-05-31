Афины , 31 мая, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в завершение паломничества на Святую Гору Афон, возглавил служение Божественной литургии в Покровском храме Русского Свято-Пантелеимонова монастыря. Во внимание к помощи в восстановлении объектов духовного наследия Русского Свято-Пантелеимонова монастыря и в связи с 1000-летием присутствия русского монашества на Святой Горе Афон, Святейший Патриарх Кирилл наградил заместителя председателя совета директоров ОАО «ФосАгро» А.Г.Гурьева орденом Серафима Саровского I степени, а Генерального директора ОАО «ФосАгро» А.А.Гурьева — орденом Серафима Саровского II степени.

Василий Перов. Христос в Гефсиманском саду. 1878

А.Г.Гурьев и А.А.Гурьев прибыли на Афон по приглашению игумена Свято-Пантелеимонова монастыря священноархимандрита Иеремии и приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 1000-летию русского монашества на Святой Горе Афон.

Орден Серафима Саровского учрежден определением Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного синода от 25 марта 2004 года в ознаменование 100-летия канонизации преподобного Серафима Саровского. Основанием для награждения является особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность. Лицам, награжденным орденом преподобного Серафима Саровского, поручается попечение о монастырях, детских домах и приютах, домах престарелых и хосписах. Девиз ордена: «Стяжи духъ миренъ».

«ФосАгро» ведет обширную деятельность в сфере культурного и духовного развития России. Компания осуществляет поддержку российских культурных и духовных объектов регионального, федерального и международного масштабов. В частности, оказывает серьезное содействие восстановлению и строительству храмов, возрождению воскресных школ, укреплению духовного воспитания. Так, при поддержке тружеников Компании был построен храм Преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких (Череповец, Вологодская, область), храм Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа (Кировск, Мурманская область), отреставрирована Церковь Троицы Живоначальной (Балаково, Саратовская область), учреждена воскресная школа при храме Прп. Афанасия и Феодосия Череповецких и восстановлена воскресная школа при храме Пророка Илии (с. Абаканово, Вологодская область), работникам предприятий в регионах присутствия неоднократно предоставлялась возможность поклониться частицам мощей святых.