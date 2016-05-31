Астана, 31 мая, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Эскалация Азербайджаном в начале апреля ситуации вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и на границе с Арменией стала серьезным вызовом безопасности пространства ЕАЭС. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на заседании высшего Евразийского экономического совета 31 мая в Астане.

President.am Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане

По словам Саргсяна, риск очевиден: либо пространство Евразийского Экономического Союза будет рассматриваться как зона экономического развития, стабильности и безопасности, куда можно инвестировать, где можно выстраивать долгосрочные планы, либо все свыкнуться и будут исходить из того, что тут перманентные очаги напряжения и раздора. «Не думаю, что второй сценарий исходит из интересов наших стран», — сказал президент Армении.

При этом он добавил, что Армения не может оставаться в стороне в случае агрессивных действий Азербайджана по отношению к Нагорному Карабаху. «Конечно, силы самообороны Карабаха восстановили порядок и взяли ситуацию под свой контроль. Важную роль в этом сыграла Россия, к которой Азербайджан обратился с просьбой о восстановлении режима перемирия. В Вене, при посредничестве стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, прошла встреча, в ходе которой были достигнуты договоренности об установлении мер доверия — механизмов мониторинга линии соприкосновения и расследования инцидентов. Армения намерена последовательно работать в направлении реализации этих договоренностей и продолжать поиск мирного урегулирования, основанного, в первую очередь, на праве народа Нагорного Карабаха распоряжаться собственной судьбой и на самоопределение. Армения согласна с сопредседателями Минской группы в том, что этот принцип, как и принципы неприменения силы или угрозы ею, а также принцип территориальной целостности являются основой урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — подчеркнул глава Армении.

Серж Саргсян коснулся также экономической интеграции, заявив, что соглашение ЕАЭС о зоне свободной торговли с Вьетнамом в Армении находится в завершающей стадии ратификации и буквально на следующей неделе договор будет ратифицирован.

По словам Саргсяна, Армения также приветствует фиксацию правовых рамок взаимодействия с входящими в объединение АСЕАН Камбоджей и Сингапуром, равно как и все аналогичные документы, а их более двадцати, подписанные с правительствами отдельных стран, а также с международными организациями.

«Армянская сторона поддерживает решение о начале переговоров с Сербией по вопросу унификации торгового режима. Относительно продвижения диалога по линии ЕАЭС-ЕС, полагаю, что все мы едины во мнении, что сотрудничество двух интеграционных объединений должно быть нацелено на достижение совпадающих целей обеспечения свободы передвижения товаров, рабочей силы, услуг и капиталов. Это должно способствовать формированию общего пространства без разделительных линий. В этом контексте придаем важность взаимодействию Евразийской экономической комиссии с Европейской Комиссией», — сказал президент Армении.

Он также напомнил, что на ереванском заседании Межправительственного совета утверждены директивы на переговоры с Китаем. «Рассчитываю, что комиссия на следующем заседании отчитается о начале переговорного процесса, конечной целью которого мы бы хотели видеть правовую основу для нашего тесного сотрудничества», — заявил Саргсян.

При этом, по его мнению, необходимо параллельно продолжать диалог с китайской стороной, а также с другими заинтересованными государствами — с Ираном и Индией — по части сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. Такая стыковка — дополнительная возможность для встраивания в международные цепочки добавленной стоимости. Это помогло бы также увеличить охват торговли, реструктуризировать экономику, привлечь инвестиции под крупные инфраструктурные проекты, диверсифицировать логистические возможности.

Серж Саргсян подчеркнул значимость принятия концепций формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Реализация данных решений, по словам армянского президента, поспособствует усилению экономического потенциала ЕАЭС, так как рынок энергоносителей является важным фактором производственной цепочки и от его предсказуемости зачастую зависит возможность устойчивого экономического роста. «Цены на углеводородное сырье на пространстве ЕАЭС должны способствовать повышению конкурентоспособности производимых на нашем пространстве товаров», — отметил глава армянского государства.

В конце выступления президент Армении еще раз обратил внимание президентов на безопасность в ЕАЭС, заявив, что интеграционные объединения успешно функционируют и развиваются лишь в безопасной среде.

«Безопасность — базовый фундамент для экономического развития и процветания наших государств. Я считаю чрезвычайно важным тот факт, что страны, формирующие Евразийский Экономический Союз, одновременно являются членами ОДКБ, основной целью которой является обеспечение всеобъемлющей безопасности на нашем пространстве», — резюмировал Серж Саргсян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Казахстана 31 мая состоялись заседания высшего Евразийского экономического совета сначала в узком, а затем, в расширенном составе. Заседания провел президент принимающей страны — Казахстана, председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев. Кроме него в саммите принимают участие главы других государств-членов Евразийского экономического союза: президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и президент России Владимир Путин. В заседаниях принял участие также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Главы государств-членов Союза в рамках повестки обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего расширения внешних торгово-экономических отношений Евразийского экономического союза.

По завершении заседания в расширенном составе президенты подписали более одного десятка документов, в том числе Концепцию о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза.