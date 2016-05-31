Воронеж, 31 мая, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Точку в споре между Воронежским УФАС и АО «ЕПСС ЖКХ ВО» (единый расчетный центр), длившемся более года, поставил Арбитражный суд Центрального округа сегодня, 31 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УФАС.

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В апреле 2015 года Воронежское УФАС вынесло решение, которым признало действия АО «ЕПСС ЖКХ ВО» и 16 управляющих организаций по заключению соглашений ограничивающими конкуренцию. По мнению УФАС, соглашения между единым расчетным центром и управляющими компаниями привели к навязыванию собственникам «необоснованных условий о перечислении денежных средств за оказанные указанными управляющими организациями жилищно-коммунальные услуги на расчетный счет АО «ЕПСС ЖКХ ВО».

Поводом для возбуждения дела стали заявления самих собственников о том, что им выставляются квитанции за жилищно-коммунальные услуги, оказываемые управляющими компаниями, при оплате которых денежные средства перечисляются на расчетный счет АО «Оператор ЕПСС ЖКХ ВО», а не на счет соответствующей управляющей компанией.

В УФАС напомнили, что в соответствии с действующим законодательством, «собственники помещений в многоквартирном доме должны вносить плату за жилищно-коммунальные услуги именно управляющей организации, которая управляет данным домом. Плата за все или некоторые коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме) может вноситься ресурсоснабжающим организациям только на основании решения собрания собственников жилья. Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме платы за жилищно-коммунальные услуги иным лицам, не являющимся управляющей либо ресурсоснабжающей организацией, жилищным законодательством не предусмотрено».

«ЕПСС ЖКХ ВО» и управляющие компании обжаловали решение УФАС в арбитражный суд Воронежской области, который оставил решение антимонопольного ведомства в силе. Однако Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Наконец, сегодня, 31 мая, арбитражный суд Центрального округа отменил постановление апелляции и поддержал позицию УФАС.

Как сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь АО «ЕПСС ЖКХ ВО» Елена Печурица, единый расчетный центр готов исполнить решение суда. Для этого все клиенты Единого расчетного центра в ближайшее время начнут работать по новой модели: оплата за ЖКУ будет поступить исполнителям услуг напрямую, не заходя на счета расчетного центра.

При этом данный алгоритм уже действует для части лицевых счетов с февраля этого года. С июля же новые квитанции квитанции будут приходить всем, кто получает платежки от единого расчетного центра. При этом порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг для жителей остается прежним.

Сегодня, напомнила Елена Печурица, сегодня в Воронеже действуют два способа перечисления платежей за жилищно-коммунальные услуги от жителей к УК и ресурсоснабжающим организациям (РСО). По первому работает только ЕПСС: средства населения расщепляются на уровне банков и поступают сразу на счета УК и РСО. По второму действует большинство расчетных центров города: все деньги жителей за «коммуналку» уходят на расчетный счет управляющей организации, которая потом перечисляет часть средств РСО.