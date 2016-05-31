Кишинёв, 31 мая, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Находящийся под арестом по обвинению в коррупции бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат объявил голодовку. Об этом заявил по итогам очередного заседания суда по «делу Филата» адвокат политика Игорь Попа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Michał Koziczyński Влад Филат

Такое решение Филат, по словам адвоката, принял в знак протеста против нарушений, которые допускаются в отношении него в рамках судебного процесса. Политику, в частности, было отказано в ходатайстве о проведении открытых судебных заседаний по его делу. Кроме того, сказал Попа, права Филата нарушают и в тюрьме, где «к нему не допускают нотариуса и не предоставляют возможности воспользоваться телефонной связью».

Ранее, сразу после ареста в октябре 2015 года, Владимир Филат уже объявлял голодовку в знак протеста против «бесчеловечных и унижающих достоинство» условий содержания. Однако через две недели политик прекратил голодовку по настоянию семьи и адвокатов.

Владимир Филат был арестован по обвинению в коррупции и причастности к хищению 1 млрд евро из банковской системы страны, которое в Молдавии получило название «кражи века». Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сам политик своей вины не признает и обвиняет в своем аресте влиятельного олигарха Владимира Плахотнюка, который предположительно контролирует систему юстиции Молдавии.