Нижний Новгород, 31 мая, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Работы по реконструкции взлетной полосы в аэропорту Нижнего Новгорода выполнены на треть Уже через год аэропорт сможет принимать воздушные суда любых типов. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев во время инспекционной поездки на взлетно-посадочную полосу аэропорта 31 мая 2016 года.

Vmenkov Аэропорт Нижнего Новгорода

В ходе инспекционной поездки комиссия регионального правительства совместно с управляющей компанией «Аэропорты регионов» и представителями генподрядчика ООО «Трансстроймеханизация» оценили ход реконструкции взлетно-посадочной полосы и обсудили ряд рабочих вопросов. В частности, губернатор дал поручение профильным ведомствам помочь УК «Аэропорты регионов» правильно и своевременно оформить земельные участки, попадающие в зону реконструкции взлетной полосы.

«Мы находимся в постоянном взаимодействии с региональным правительством и рады, что нам идут навстречу по всем вопросам. В частности, сегодня наметили план совместных действий и по организации работы нового терминала, и по реконструкции взлетной полосы», — сообщил генеральный директор УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.

По его словам, работы идут в графике, на стройплощадке задействованы порядка 170 человек и более 50 единиц техники.

В свою очередь глава нижегородского министерства транспорта и автомобильных дорог Александр Герасименко заявил, что на 2016 год определено федеральное бюджетное финансирование строительства на сумму свыше 2 млрд рублей: «Подрядная организация активно производит работы по разборке существующей полосы и устройству финишного бетонного слоя. В целом проект предусматривает реконструкцию ИВПП-1 с ее удлинением с 2,5 км в настоящее время до 3 км, что позволит принимать новые типы воздушных судов, в том числе в условиях высоких нагрузок во время Чемпионата мира по футболу FIFA-2018».

Губернатор подчеркнул, что аэропорт является одним из ряда проектов, которые реализуются в регионе к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018: «Кроме строительства терминала аэропорта и реконструкции взлетно-посадочной полосы, нам предстоит реконструкция проспекта Молодежный, строительство станции метро «Стрелка», стадиона, тренировочных площадок, гостиниц, предстоит привести в порядок дома и дороги. Все это активно будет задействовано во время Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, но потом долгое время прослужит нижегородцам».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, эксплуатация нового терминала в тестовом режиме началась 4 марта 2016 года после проверки работы всех систем волонтерами, которая прошла 28 февраля. Ранее, 30 декабря 2015 г. терминал обслужил первый тестовый рейс на прилет.

Терминал аэропорта стал первым завершенным объектом инженерной инфраструктуры, которые будут сданы в регионе в рамках подготовки к ЧМ-2018. Также до 2018 года в регионе будет построен ряд крупных инфраструктурных проектов: 15-я станция Нижегородского метро, второй Борский мост, III очередь Южного обхода, реконструкцию пройдет взлетно-посадочная полоса аэропорта и проспект Молодежный, который соединит город и воздушную гавань.