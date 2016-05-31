Псков, 31 мая, 2016, 17:27 — ИА Регнум. В Печорском районе Псковской области 6 июня откроется дневной лингвистический лагерь для детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, 50 учащихся Новоизборской средней школы в течение трёх недель будут изучать язык, культуру и быт народа сету.

finnougoria.ru Народ сето

По словам заместителя директора Государственного музея-заповедника «Изборск» по спецпрограммам Хелью Маяк, занятия будут проводиться на базе единственной в России усадьбе-музее народа сету в деревне Сигово.

Напомним, лингвистический детский лагерь проводится седьмой год подряд в рамках реализации программы по поддержке коренного малочисленного народа сету, проживающего в Печорском районе.

Сету (сето) — коренной финно-угорский народ, родственный по языку эстонцам, но, в отличие от них, преимущественно православного вероисповедания. На сегодняшний день в Псковской области проживает более 200 сету, хотя в послевоенные годы их было около 6 тысяч человек.